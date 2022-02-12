Tüm Zamanların En İyi 65 Disney Channel Filmi

Nostaljik bir şeyler izlemeye karar verdiyseniz doğru yere geldiniz. Bir zamanların gözdesi olan Disney Channel filmlerinin en iyilerini bir araya getirdik. Karşınızda tüm zamanların en iyi Disney Channel filmleri listemiz.

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Zombies (IMDb 6.3)

Film, David Light ve Joseph Raso tarafından yazılan Zombies & Cheerleaders’a dayanıyor. Birbirleriyle tanışıp aşık olan ve kendi gruplarını birbirleriyle bir arada yaşamaları için yönetmesi gereken zombi futbolcu Zed ve insan amigo Addison’ı konu alıyor.

Asi Ses (IMDb 5.9)

Okuldaki herkes son dönemin en popüler radyo yayınını yapan asi sesin büyük hayranıdır. Asi ses onların okulundaki bir öğrenci olduğunu açıklayınca kim olduğunu herkes merak etmeye başlamıştır. Herkes okulun popülerlerinden birinin Asi ses olabileceğini düşünürken, asi ses okulun en utangaç kızı olan Tara’dır.

Adventures in Babysitting (IMDb 6.9)

İki genç rakip bebek bakıcısı, Jenny ve Lola, herhangi bir gözetim olmadan yanlışlıkla büyük şehre kaçan çocuklarından birini avlamak için bir araya gelirler.

Descendants (IMDb 6.4)

İkonik Disney kötülerinin çocukları; sürgüne gönderilen Kayıp Ada’dan Auradon Hazırlık Okulu’na katılma ve ebeveynlerinin; şeytani ayak izlerini takip etmekten daha büyük hayalleri olduğunu fark etme şansını yakalar.

Tangled: Before Ever (IMDb 6.6)

Rapunzel taç giyme törenine hazırlanırken bu sırada gerçekten özgür olmadığını hisseder ve bakıcısı Cassandra sayesinde; kale duvarlarından gizlice dışarı çıkmayı başarır. Ancak taç giyme törenine gelen davetsiz misafir Bayan Caine yüzünden; bu bir gecelik kaçamağı saklaması pek de kolay olmaz.

Invisible Sister (IMDb 6.0)

Lise öğrencisi olan Cleo’nun hayatı, bilim projesi üzerine çalışırken; beklenmedik olayların yaşanması ile bambaşka bir hal alır. Proje üzerine çalışırken yanlışlıkla görünmez olmayı sağlayacak bir buhar yaratan Cleo; bu sırada farkında olmadan ablasını da görünmez hale getirir.

Lemonade Mouth (IMDb 6.9)

Lise öğrencileri olan Olivia, Mo, Charlie; Stella ve Wen, hayallerinin peşinden giderek bir müzik grubu kurmaya karar verirler. Gençler, rock grupları ile liseler arası bir müzik yarışmasına katılmak için çalışmalara başlar. Var olan bir rock grubuna meydan okumaya çalışan gençlerin bunu gerçekleştirebilmesi için fazlasıyla çalışması gerekir.

Kim Possible (IMDb 7.2)

Kim Possible, suçla savaşan genç bir kızın hikayesini anlatıyor. Okulun amigo takımında olan Kim, oldukça başarılı olan bir genç kızdır. Genç kız gündüzleri sıradan öğrenciler gibi okula gidip; arkadaşları ile vakit geçirirken geceleri ise dünyayı kötülerden kurtarır.

Disney’s Kim Possible Movie: So the Drama (IMDb 7.2)

Başlangıçta dizinin finali olarak yaratılan Kim Possible, Dr. Drakken’in küçük mekanik robotlar kullanarak dünyayı ele geçirme planını durdurmak zorundadır. Film aynı zamanda piyasaya sürülen ilk animasyonlu DCOM’dur.

Avalon High (IMDb 5.8)

Allie, Avalon Lisesi’ne transfer olur. İşler bu noktadan sonra Allie için değişir. Çünkü yeni okulundaki sınıf arkadaşlarının Kral Arthur ve Şövalyelerinin reelkarnasyonları olduğunu görür. Bu vakitten sonra Allie için macera başlamıştır.

Gençlik Plajı (IMDb 6.0)

Brady ve McKenzie birlikte sörf yaparak vakit geçirmeyi seven gençlerdir. Mack, yatılı bir okula gitmeye karar verir ve Brady de onunla birlikte gitmek ister. Mack ile Brady evdeki son günlerinde, bir fırtınada büyük bir dalgada sörf yapmak için denize atılırlar. Yüzeye çıktıklarında, kendilerini Brady’nin 1960’ların en sevdiği plaj filmi olan Wet Side Story’de bulurlar.

Zack ve Cody’nin Film Gibi Yaşamı (IMDb 5.3)

İkizler Zack ve Cody düşündüklerinden daha derin bir bağları olduğunu fark etmelerini sağlayan; özel bir deneyin parçası olmaya karar verirler. Ancak son aşamanın içlerinden sadece birinin; hayatta olacağı anlamına geleceğini anlarlar ve çok geç olmadan kendilerini kurtarmaları gerekir.

Camp Rock (IMDb 5.3)

Rock Kampı uzun zamandır müzik tutkusuyla yanan gençlerin buluştuğu bir yaz kampıdır. Mitchie de yetenekli bir kızdır ve hayalini kurduğu bu kampa gitmek istemektedir. O sene Rock Kampına müzik tutkusunu tekrar kazanmak için; ünlü şarkıcı Shane Gray öğretmen olarak getirilmiştir. Söylediği şarkıyla onu derinden etkileyen; ama yüzünü göremediği bir ses duyduğunda, bu güzel sesin sahibini aramaya koyulacaktır.

Camp Rock 2: The Final Jam (IMDb 5.3)

Yeniden Camp Rock’a dönecek olduğu için çok heyecanlı olan Mitchie; gölün karşı tarafında Camp Star adında bir başka kampın daha açıldığını görünce hayal kırıklığına uğrar. Camp Rock’ın sahibi Brown Cesario’nun baş düşmanı tarafından kurulan Camp Star’ın amacı; onları yok etmek ve göldeki tek kamp olmaktır.

Starstruck (IMDb 6.1)

Jessica adındaki sıradan bir kızın bir gün ünlü genç yıldız Christopher Wilde ile çarpışması sayesinde; Los Angeles’ta macera dolu bir seyahat başlar. Jessica ilk başlarda bu yıldızdan hoşlanmazken sonradan onu sevdiğini fark eder. Fakat Christopher bir röportajı esnasında ilişkilerini inkar edince ikili arasında problemler çıkar.

Wizards of Waverly Place: The Movie (IMDb 6.3)

Alex yaşadıkları olaylardan sıkılır ve öyle bir dilek diler ki aileyi parçalamaya sürükler. Alex anne ve babasının hiç tanışmamış olmasını diler ve dileği ne yazık ki kabul olur. Artık anne ve babası birbirlerini tanımıyorlardır. Bir zaman sonra Alex yaptığına pişman olur ve bunu nasıl düzeltebileceğini düşünür. Kardeşleriyle bu olayı düzeltmek için bir maceraya atılır.

Princess Protection Program (IMDb 5.7)

Bir diktatör, ülkeyi işgal ettiğinde Prenses Rosalinda’nın hayatı tehlikeye girer. Bunun üzerine Binbaşı Mason, Prenses Koruma Programı kapsamında genç kadını Louisiana’ya götürür. Ancak onun burada sıradan bir insan gibi davranması gerekmektedir. Kendisini herkese Rosie olarak tanıtan genç kadın, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışır. Bu süreçte ona yeni arkadaşı Carter yardımcı olur ve gerçek yaşam hakkında bazı dersler verir.

Hatching Pete (IMDb 5.4)

Arkadaşı Cleatus için okul maskotu olarak görevi devraldıktan sonra Pete; yeni rutininin okulda popüler olduğunu görmeye başlar. Bununla birlikte, herkes maskotun hala Cleatus olduğuna inanıyor. Ayrıca Pete geride kalırken onu daha popüler hale getiriyor.

Minutemen (IMDb 5.9)

Bir grup arkadaş, kendilerinin ve sınıf arkadaşlarının yıllar boyunca karşılaştıkları; tüm utanç verici anları değiştirmeye yardımcı olmak için bir zaman makinesi kullanır. Ancak olaylarda yaptıkları değişiklikler, hayal ettiklerinden daha büyük sorunlara neden olur.

Twitches (IMDb 5.8)

Twitches, doğuştan ayrılan ve iki farklı aile tarafından evlat edinilen; Alex ve Camryn adında sihirli güçlere sahip ikiz kız kardeşlerin etrafında dönüyor. 21. yaş günlerinde ikizler ilk kez karşılaşırlar ve o zaman geçmişlerini ve yardımlarına ihtiyacı olan; büyülü Coventry ülkesini öğrenirler. İki kız kardeş, güçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Coventry’yi kurtarmak için güçlerini birleştirir.

Twitches Too (IMDb 5.8)

Coventry’nin iki kayıp prensesi, artık gerçek kimliklerini öğrendikleri için yeni hayatlarında bir denge bulmaya çalışırlar. Ancak bir ipucu onları babalarının gerçekten hayatta olduğuna inandırdığında; onu bulmak ve evlerini korumak için ne gerekiyorsa yapmak zorunda kalırlar.

The Cheetah Girls (IMDb 5.0)

Kendilerine The Cheetah Girls adını veren; şarkı söyleyip dans eden dört New Yorklu genç; Jackal Johnson adlı ünlü bir plak yapımcısı tarafından keşfedildiklerinde okullarının yetenek yarışmasında yarışmaya hazırlanırlar. Ancak Jackal arkadaş grubunu olmadıkları bir şeye dönüştürmeye çalıştığında kızlar arasında bir uçurum olur. Kızlar, süper yıldız olma şansının kardeşliklerini riske atmaya değip değmeyeceğine karar vermelidir.

The Cheetah Girls 2 (IMDb 5.1)

Cheetah Girls özel bir müzik yarışmasına katılmaya karar verir. Ancak çok geçmeden hayallerindeki yolculuğun onları farklı yönlere götürdüğünü anlarlar. Cheetah Girls birlikte mi kalacaklarına ya da kesin olarak ayrılacaklarına karar vermek zorundadırlar.

Jett Jackson The Movie (IMDb 6.2)

Jett Jackson, Silverstone’u geride bırakmaya ve hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırdır. Ancak, TV dizisinin olası finalini çekerken; yanlışlıkla Silverstone ile dünyaları değiştirir ve çok geç olmadan dünyayı kurtarmaya çalışması gerekir.

16 Wishes (IMDb 5.4)

Abby büyümek için sabırsızlanır ve on altı yaşına basacağı günü hayal eder. Hayatı boyunca dileklerini biriktiriyordu ama bunlar gerçekleşmeye başlayınca işler yavaş yavaş çözülmeye başlıyor.

High School Musical (IMDb 5.5)

Okulun basket takımının yakışıklı ve popüler kaptanı Troy ve bilim kulübünün güzel ve bir o kadar da zeki üyesi Gabriella; okul müzikalinin seçmelerine katılarak alışılagelmiş düzenin tüm kurallarını yıkarlar. Rüyalarının peşinden giderken, çevrelerindeki herkese takım çalışmasının ve olduğu gibi davranmanın önemini öğretirler.

High School Musical 2 (IMDb 5.1)

East High School resmi olarak yaz tatiline girer ve müzikal grubu; fazladan para kazanmak için yerel bir kulüpte iş bulmaya karar verir. Bununla birlikte, kasabanın zengin çocukları ve çalışanlar arasındaki net bir bölünme; Troy’un iki dünya arasında bölünmüş halde hissetmesine neden olur.

Double Teamed (IMDb 6.1)

Double Teamed, voleybol takımında oynamak için yeni bir okula başlayan iki ikiz hakkındadır. Uzun boyları, basketbol koçu tarafından hemen fark edilmelerini sağlar ve babaları; ikizleri onlara haber vermeden takıma yazdırır. Kız kardeşler yeni bir okulda, yeni bir sporda sportmenlik hakkında bilgi edinmelidir.

Zenon: Girl of the 21st Century (IMDb 6.4)

Zenon: 21. Yüzyılın Kızı’na göre, sadece 31 yıl içinde bir uzay istasyonu kolonisi olacak. Uzay istasyonunda yaşayan 13 yaşındaki Zenon’un başının belaya girerek onu dünyaya; GASP’a indirdiği filmde Zenon uzay istasyonuna geri dönmeli ve istasyonun sahibi Parker Wydham’ın her şeyi mahvetmesini durdurmalıdır.

Zenon: The Zequal (IMDb 5.9)

Zenon, yakında kapatılacak olan uzay istasyonunun arkasındaki büyük sırrı bulmak için gizlice Dünya’ya geri döner. Tanıdığı herkesi gruplandırır böylece herkes Dünya’ya dönmeden ve evleri; sonsuza kadar gitmeden önce onu kurtarmaya yardım edebilirler.

Zenon: Z3 (IMDb 5.5)

Zenon, ayda yepyeni bir koloninin açılışını anmak için düzenlenen Galactic Teen Supreme yarışmasında yarışıyor. Ancak bir dizi garip olayın herkesin güvenli olup olmadığını sorgulamasına neden olduktan sonra; Zenon her şeyin arkasında kimin veya neyin olduğunu bulmaya çalışır.

The Luck of the Irish (IMDb 6.2)

Kyle Johnson sadece okuldaki en popüler adam değil aynı zamanda şanslı biri gibi görünüyor. Ancak altın sikke kolyesi çalındığında ailesindeki bir şey onun bir cüceye dönüşmesine neden olur. Madeni parayı geri alması gerekiyor yoksa tamamen cüceye dönüşme riski var.

Motocrossed (IMDb 6.6)

Andrew Carson, motokros dünyasında bir yıldızdır. İkiz kardeşi Andrea da ata binmeyi sevse de babaları bu tür sporların kızlara göre olmadığını düşünüyor. Andrew bir kazada yaralandığında bir sonraki büyük yarışa katılamaz ve Andrea için bir şanstır. Babaları, oğlunun yerini alacak birini bulmak için Avrupa’ya doğru yola çıkarken Andrea; gerekenlere sahip olduğunu kanıtlayabilmek için gizlice antrenman yapar ve annesinin yardımıyla yarışa katılır.

The Ultimate Christmas Present (IMDb 5.9)

En iyi iki arkadaş özel bir hava durumu makinesi bulur ve onu Los Angeles’ta; kar yağdırmak için kullanmaya karar verir. Ancak bir müddet sonra kontrolünü kaybederler ve çok geç olmadan düzeltmek için; asıl sahibi Noel Baba ile birlikte çalışmak zorunda kalırlar.

The Color of Friendship (IMDb 7.3)

Mahree ve Piper birbirinden tamamen farklı iki arkadaştır. Mahree ailesine yurtdışında, Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrenim görmesine izin vermeleri için yalvardıktan sonra; kısa süre sonra kendi memleketi Güney Afrika’daki ayrımcılığın zararlı etkilerini öğrenmeye başlar.

Smart House (IMDb 6.3)

Smart House, ailesi son teknoloji ürünü bilgisayarlı bir eve taşınmak için; bir yarışma kazanan yaklaşık 13 yaşındaki Ben’i konu alır. Ben’in dul babası evin yaratıcısıyla çıkmaya başladığında, Pat adında bilgisayarlı bir hizmetçi tarafından tasvir edilen ev kıskanır ve agresif, zorba bir anne olur. Ben ve ailesi, Pat’i sakinleştirmek ve kendilerini kurtarmak için birlikte çalışmalıdır.

The Thirteenth Year (IMDb 5.4)

Cody Griffin 13. yaş gününü sabırsızlıkla bekler; ancak çok geçmeden her şeyin göründüğü gibi olmadığını anlar. Okulunun takımındaki en hızlı yüzücü olması ve Samantha sayesinde şu anda hayatı düzelirken, aniden pullar ve bir denizkızı yüzgeci geliştirir. Öz annesinin aslında bir deniz kızı olduğunu keşfettikten sonra, bir yandan onu ve onun türlerini avlayan insanlardan sırrını saklarken bir yandan da cevaplar aramaya çalışır.

How to Build a Better Boy (IMDb 5.4)

Mükemmel partnerinizi yaratabilecekken neden flört etmekle uğraşasınız ki? İki teknoloji meraklısı genç lisedeki erkeklerden bıkınca, bilmeden robotik erkek arkadaşlarını programlamak için askeri düzeyde teknolojiyi kullanırlar.

Zapped (IMDb 5.1)

Zoey Stevens parlak bir öğrenci ve yetenekli bir dansçıdır ancak annesi yeniden evlendiğinde yeni hayat değişikliklerine uyum sağlamakta zorlanır. Ancak erkekleri sihirli bir şekilde kontrol etmesine izin veren bir telefon uygulamasını keşfedince işler değişmeye başlar.

Read It and Weep (IMDb 5.5)

Film, yanlışlıkla günlüğünü ev ödevi olarak verdikten sonra çok satan bir romancı olan Jamie adında bir kızı konu ediniyor. Birdenbire bir gecede popüler olan Jamie, arkadaşlarını ve ailesini tanımamaya başlar. Ancak okul, kitabın aslında kendileri hakkında olumsuz düşüncelere dayandığını anladığında, bir gecede popülaritesi geldiği gibi kaybolur ve Jamie’nin arkadaşlarını nasıl geri kazanacağını bulması gerekir.

Jump In (IMDb 5.4)

Izzy’nin annesi ölmüştür ve kardeşi ve babası ile yaşamaktadır. Izzy boks yapmaktadır ve antremanlarda ip atlamaktadır. Mary ve takımı ise Double Dutch için hazırlanırken gruptan birisi çıkar ve gruba Izzy girer. Izzy tüm zorluklara rağmen yarışmayı kazanır ve herkes de onu olduğu gibi kabul eder.

Wendy Wu Homecoming Warrior (IMDb 5.5)

London Tipton, sadece alışverişe gitmek ve arkadaşlarıyla takılmak isteyen liseli bir kızdır ancak çok güçlü bir kadın savaşçının reenkarnasyonu olduğunu öğrendiğinde tüm hayatı değişir. Artık Wendy Wu Eve Dönüş Kraliçesi, dünyayı yok etmeye çalışan eski bir kötü ruhu yenmek için eğitim almalıdır.

Cow Belles (IMDb 5.2)

Şımarık kız kardeşler dikkatsizce evlerinde yangın çıkardıktan sonra babalarının mandıra fabrikasında çalışmak zorundadırlar. İlk başta kimse onlara saygı duymaz ve işte hata üstüne hata yaparlar ancak çok geçmeden çok çalışmanın önemini anlarlar ve fabrikayı, işçilerin maaş çekleri için gerekli parayı çalan bir dolandırıcıdan kurtarmaya yardım ederler.

Johnny Tsunami (IMDb 6.3)

Johnny Kapahaala, tüm gün sörf yaptığı ve hayatı boyunca tanıdığı arkadaşlarıyla takıldığı Hawaii’de en iyi hayatını yaşıyordur. Ancak babası aniden Vermont’a transfer edildiğinde ve Johnny sörf tahtasını bir snowboardla takas etmek zorunda kaldığında her şey alt üst olur.

Johnny Kapahala: Back on Board (IMDb 5.5)

Vermontlu genç bir snowboard şampiyonu olan Johnny Kapahala; büyükbabası, yerel sörf efsanesi Johnny Tsunami’nin düğünü için Hawaii’ye döner. Johnny geldiğinde, yeni üvey büyükannesinin 12 yaşındaki oğlu “Chris Amca” da dahil olmak üzere yeni ailesiyle tanışır.

The Proud Family Movie (IMDb 5.5)

16. yaş gününün planlandığı gibi gitmemesinin ardından Penny ve ailesi, gizemli Dr. Carver tarafından özel misafir olarak davet edildikleri bir adaya giderler. Ancak sonraları adanın karanlık sırlarla dolu olduğunu anlarlar ve çok geçmeden her şeyi durdurmaları gerekir.

Go Figure (IMDb 5.8)

Olimpik bir patenci olma umuduyla Katelin Kingsford, hayallerinin koçuyla antrenman yapabilmesi için bir okulun hokey takımında olmasını gerektiren bir bursu kabul eder. Katelin okul ödevlerini ve hokeyi dengede tutmak ve artistik patinajını bir sır olarak saklamak için mücadele eder.

Now You See It (IMDb 6.2)

Yapımcı Allyson, bir sonraki büyük sihirbazı bulmak için yapılan bir sihir yarışması serisine katılması için Danny’yi bulur. Ancak şovda işler hızla kararır ve ikilinin gerçekte neler olduğunu anlaması gerekir.

Halloweentown (IMDb 6.7)

Büyükannesi gibi cadı olduğunu öğrenen 13 yaşındaki bir kız çocuğu olan Marnie, büyükannesi Aggie’yi her zaman Cadılar Bayramı olan Halloweentown’daki evine kadar takip eder. Orada, Marnie kötü bir iblisin planına kapılır. Marnie çok geç olmadan kasabayı ve ailesini kurtarmalıdır.

Halloweentown II: Kalabar’s Revenge (IMDb 6.4)

Yeni adam Kal, ilk filmde Cromwell cadılarının babasını alt etmesinden sonra intikam almak için dışarı çıktı. Halloweentown’ın tamamı yeni büyüsüyle siyah beyaza döndüğünde, Marnie kalıcı olmadan ve özel dünya sonsuza dek yok olmadan önce onu tersine çevirmenin bir yolunu bulmalıdır.

Halloweentown High (IMDb 6.2)

Halloweentown ve ölümlü dünya arasında köprü kurmaya yardımcı olmak için Marnie, Halloweentown’daki birkaç öğrencinin, insanların birlikte varolduklarından bu yana değiştiğini kanıtlamak için bir programa katılmalarını önerir. Ancak yepyeni okullarına başladıktan sonra sihir yapan herkese karşı gibi görünen bir grup insan olduğu ve onları tamamen ortadan kaldırmak için onları bulmaları gerektiği ortaya çıkar.

Return to Halloweentown (IMDb 5.5)

Halloweentown serisinin son filminde, Marnie sihir okumak için Cadı Üniversitesine gitmeye ve sonunda bir Cromwell olmanın ne demek olduğu hakkında daha fazla şey öğrenmeye karar verir. Ama oraya vardığında sihrin yasak olduğunu ve okul personelinin kimsenin bilmesini istemediği karanlık bir sırrı olduğunu öğrendiğinde hayal kırıklığına uğrar.

Full Court Miracle (IMDb 5.8)

Philadelphia Akademisi Lions basketbol takımı her zaman Liberty Turnuvasını kazanmaya çalışmıştır. Bir NBA adayı olan Lamont Carr, çöküşlerinden çıkmak için ihtiyaç duydukları Judas Maccabeus’a inanarak onlara koçluk yapmak için döner.

Tiger Cruise (IMDb 6.1)

Maddie, babasını işini bırakıp tekrar ailesine katılmaya ikna etmek için askeri ailelerin kısa bir süre için bir gemiye binmelerine izin veren özel bir program olan Tiger Cruise’a katılmaya karar verir. Ancak 11 Eylül 2001 saldırıları nedeniyle gemi kısa süre sonra yüksek alarma geçer ve Maddie, işin henüz görmediği bir tarafını görür.

Stuck in the Suburbs (IMDb 5.6)

Stuck in the Suburbs, yanlışlıkla pop yıldızı Taran Killam ile telefon takas eden Brittany ve Natasha adlı iki kız hakkındadır. Brittany ve Natasha, Jordan’ın stilistine tüm saçını kesmesi için şaka yaptığında, Jordan bunu bireyselliğe doğru bir adım olarak görür. Kızlar, Jordan’ın telefonunu geri almak ve Jordan’ın gerçekten olmak istediği şarkıcı olmasına yardım etmek için çalışır.

Pixel Perfect (IMDb 5.7)

Roscoe en iyi arkadaşı Sam’in grubu için şarkı söyleyip dans etmesi için Loretta adında bir insansı hologram yapar. Loretta, grubu bir hit yapınca Sam kıskanmaya başlar, özellikle de Roscoe “mükemmel” Loretta’ya aşık olduğu için. Dünya holografik pop yıldızı için çıldırdığında, her şey kontrolden çıkar.

Eddie’s Million Dollar Cook-off (IMDb 6.1)

Eddie Ogen, okulundaki en büyük beyzbol oyuncusudur ancak kısa sürede bir ders aldıktan sonra yemek pişirme tutkusunu kendisinde hisseder. Gizlice özel bir yemek pişirme yarışmasına kaydolur ve sevdiği iki şeye katılmanın bir yolunu bulmaya çalışır.

The Even Stevens Movie (IMDb 6.2)

Stevens ailesi, rastgele bir adam evlerine gelip onlara hiç duymadıkları bir adaya seyahat teklif ettikten sonra birlikte tatile gider. Sonunda adada mahsur kalırlar ama fark etmedikleri bir şey vardır o da bir realite şovunda oldukları ve herkesin de içinde olduğudur.

Right on Track (IMDb 6.3)

Enders kardeşlerin gerçek hikayesine dayanan Courtney ve Erica, rekabetçi ve erkeklerin egemen olduğu drag yarışı sporunda yollarını bulmaya çalışırlar. Kız kardeşler engelleri ve rekorları kırarken büyüyen kariyerlerini ve özel hayatlarını dengelemeye çalışırlar.

You Wish! (IMDb 6.1)

Kardeşinin hiç var olmamasını özel bir parayla diledikten sonra Alex’in hayatı aniden değişir ve kardeşi ünlü bir televizyon yıldızı olur. Eskisinden daha iyi bir hayata sahip olmasına rağmen, kardeşini ne kadar özlediğini fark eder ve her şeyi normale döndürme arzusunu tersine çevirmenin bir yolunu bulmaya çalışır.

Gotta Kick It Up (IMDb 5.8)

Eski bir internet yöneticisi, ağırlıklı olarak Latin kökenli bir toplulukta öğretmen olur ve her alanda tam potansiyellerine ulaşmalarını umarak bir tezahürat ekibi kurmaya karar verir.

Get a Clue (IMDb 5.1)

Lexy Gold, daha sonra kaybolacak olan bir öğretmen hakkında makale yazan popüler bir lise öğrencisidir. Lexy, arkadaşlarıyla gizli göreve giderek öğretmeninin ortadan kaybolmasının gizemini çözmek için havalı aletler ve sezgilerini kullanır.

Tru Confessions (IMDb 7.5)

Kendi TV şovunu kazanmak için Tru Walker, erkek kardeşi ve onun engeli hakkında bir belgesel çekmeye karar verir. Deneyimlerini filme alırken kısa sürede ailesinin geri kalanı için hayatın gerçekten nasıl olduğunu öğrenir ve sonunda kendisi için ne olduğunu gösterme şansını yakalar.

Cadet Kelly (IMDb 5.6)

Sekizinci sınıf öğrencisi Kelly Collins, annesi Tuğgeneral Joe Maxwell ile evlendikten sonra askeri okula gitmek zorunda kalınca sınıf arkadaşlarıyla aynı çizgide olmakta zorlanır. Ama sonunda Kelly’nin sınıf arkadaşları onunla aynı seviyeye gelir.

Bonus: İyi Şanslar Charlie: İşte Noel

Noeli büyük anne ve babasıyla geçirmek üzere ailelerinden ayrılan Teddy ve Emy kendi kendilerine yollara düşer ama sonunda mutlu bir noel geçirmek üzere tam vaktinde kurtarılırlar.

Bonus: İyi Şanslar Charlie: Gezi Filmi

Duncan Aile’si akrabalarını ziyarete giderler ama Teddy ve Amy farklı farklı maceralar yaşarlar.

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