Tüm Zamanların En İyi Disney Dizileri

Disney’in vazgeçilmez film evrenini bir kenara bırakırsak, dizileri de bir o kadar meşhur. Çoğu geçmişte kalsa da bu yazımızda biraz nostalji yaşamak isteyen herkese yönelik dizileri bir araya getirdik. İşte herkesin izlemesi gereken Disney dizileri listemiz…

Bkz: Tüm Zamanların En İyi Disney Filmleri

1 – Gururlu Aile

On dört yaşındaki Penny Pride, zorba babası Oscar ve üst sınıf bir aileden gelen annesi Trudy ile birlikte yaşıyor. Penny arkadaşları için yaşıyor ancak sık sık başını belaya sokarlar ve bir felaket olduğunda onu kendi başlarının çaresine bakmaya bırakırlar.

2 – Brandy ve Bay Whiskers

Brandy ve Bay Whiskers, Amazon Yağmur Ormanı’ndaki yeni hayatlarına başlarken tanışmaya başlarlar. Uçağın kargo bölümünden düşen enkazları kullanarak içinde yaşamak için bir ağaç ev inşa ederler. Serinin büyük bir kısmı, Brandy’nin Florida, Palm Beach’teki evine geri dönme konusundaki çaresizliğidir.

3 – Kim Possible

Hem okulda başarılı ve popüler olup hem de aynı anda dünyayı sayısız düşmana karşı korumaya çalışan Kim Possible, bu yolda her zaman yanında olan sakar, saf ve obur mu obur Ron Stoppable ve onun sadık dostu şirin ve zeki Rufus, yaşına göre oldukça zeki ve teknoloji dahisi Wade Lode’un maceralarını konu ediniyor.

4 – Zack ve Cody Güvertede

İkizler Zack ve Cody, anneleri otelin lounge şarkıcısı olarak işe girdikten sonra Tipton Hotel’e taşınır. Sonunda otel personeli ile bağ kurarlar ve büyüdükçe onlara güvenmeye başlarlar. Gösteri sadece 3 sezon sürse de, Zack ve Cody’nin SS Tipton’da The Suite Life on Deck adlı liseye gittiği kendi spin-off’u da var.

5 – Waverly Büyücüleri

Justin, Alex ve Max; eskiden büyücü olan bir babanın büyücü olan üç çocuklarıdır. Sihirlerini doğru kullanmayı öğrenmek zorunda olan kardeşler, günü geldiğinde bir yarışmaya tabi tutulacaklardır. Böylece aralarından en güçlü olanı, büyüdüğünde de güçlerini kullanabilecektir.

6 – Jessie

Jessie, hayallerinin peşinden New York’a gider ve kendisini aniden ünlü bir yönetmen ile sonradan iş kadını olan eski bir süper modelin çocuklarının dadısı olarak bulur.

7 – Yetenek Çiftliği

11 yaşındaki Chyna Parks için lise biraz erken başlıyor. Bir müzik dehası olan Chyna, üstün yeteneklere sahip çocukların, ortaokulu atlayarak doğrudan liseye geçtikleri bir programı kazanır. Fotoğrafik hafızaya sahip bir insan-bilgisayar olan 11 yaşındaki Olive ve aynı yaştaki sanat dehası Fletcher ise onu yeni okulunda yalnız bırakmayacaklardır…

8 – İyi Şanslar Charlie

İyi Şanslar Charlie, Duncan ailesinin yeni doğan dördüncü çocuklarından sonra hayatlarındaki değişiklikleri konu alır. Her bölümde Teddy Duncan (Bridgit Mendler) içinde Charlie hakkında tavsiyelerin olduğu ve bir genç olarak yaşamayı anlattığı bir video günlüğü kaydeder.

9 – Hannah Montana

Miley, 16 yaşında sıradan bir gençtir. Ancak onun ikinci yüzü Hannah Montana, dünyaca ünlü bir pop yıldızıdır! Ailesi dışında kimse onun ikinci kişiliğini bilmemektedirler. Miley dünyayı dolaşır, limuzinlere biner, şık giysiler giyer. Fakat şöhretin bu getirilerine rağmen, yaşıtları gibi sıradan bir yaşam sürmeyi ister.

10 – Sonny’nin Yıldızı

Sonny Appleton, Wisconsin’de yaşayan sıradan bir genç kızdır. So Random! adlı programı büyük bir hayranlıkla takip etmektedir. Günün birinde So Random programının başrol oyuncularından biri olur ve hayatı değişir.

11 – Tam Raven’a Göre

Dizi, Raven-Symoné tarafından oynanan genç Raven Baxter ve kendisinin, arkadaşları Eddie ve Chelsea’nin yanı sıra erkek kardeşi Cory gibi aile üyelerini çeşitli durumlardan, genellikle psişik güçlerini ve becerilerini kullanarak nasıl çekip kurtardığını anlatıyor.

12 – Ducktales

Donald Duck, Donanmaya katılmaya karar verdiğinde, yeğenleri Huey, Dewey ve Louie’yi, Scrooge amcasının bakımına bırakır. Para Kutusu olarak bilinen şirket kasasında parasını tutan cimri bir milyarder. İlk buluşma pek hoş olmasa da, olaylar kısa süre sonra onları yeni işe alınan bir dadı, kızı ve Scrooge’un aptal ama yetenekli pilotu ile birlikte sayısız maceraya çıkarıyor; grup dünyanın dört bir yanından hazine arıyor.

13 – Phil Zaman Yolculuğunda

Uzun bir zaman yolculuğunun ardından Diffy ailesi mola vermek için günümüze gelir. Baba Lloyd, anne Barbara, evin oğlu Phil, ve Phil’in kız kardeşi Pim, tekrar 22.yüzyıla dönmek isterler fakat zaman makineleri bozulmuştur. Daha sonra Phil, Keely Teslow adlı kıza yardım etmek için ailesinin izni olmadan birkaç zaman yolculuğu yapmıştır. Sonraları bu kızla yakın arkadaş olmuş ve ailesi hakkındaki gerçeklerden bir kısmını anlatmıştır.

14 – Genç Ejder

Genç bir çocuk olan Jake Long’un ejderlik güçlerini keşfetmesi, bu yüzden eğitim alması ve düşmanına âşık olmasıyla beraber bir sürü macera yaşamasını konu alan bir çizgi dizidir.

15 – Austin ve Ally

Ally’nin babası müzik market işletmektedir. Austin ile Ally bu dükkanda karşılaşır. Ally şarkı sözü yazarken Austin onun odasına girer. Austin’in beynine bu şarkı kazınmıştır. Bu şarkının Ally’nin şarkısı olduğunu bilmeden çalar ve bu şarkıya video çeker. Bu şekilde bir gecede ünlü olan Austin’e Ally çok kızmıştır. Maceraları arkadaşları Dez ve Trish ile birlikte devam eder.

16 – Liv ve Maddie

Disney’in popüler dizisi Liv ve Maddie; görünüşte ikiz olmalarına karşın kişilikleri birbirine oldukça zıt ikiz kız kardeşlerdir. Liv, kariyerini Hollywood yıldızı olarak sürdürürken, Maddie okuduğu lisenin basketbol takımında görev almaktadır. Liv uzun süren Hollywood macerasının ardından ailesinin yanına dönmüştür.

17 – Esrarengiz Kasaba

Stanley Pines: Dipper ve Mabel’ın sinsi amcası Stan, Gizemli Kulübe’nin yöneticisidir. Tembel hilebaz ve paragözdür. Geçimini bu kulübeyle kazanır. Yalancı ve hilekâr olsa da aslında bütün yaptıklarının bir nedeni vardır. 30 yıl önce yanlışlıkla ikiz kardeşini bir portala itmiş ve kardeşi orada mahsur kalmıştır.

18 – Bunk’d

Emma, ​​Ravi ve Zuri Ross, ebeveynlerinin gençken tanıştığı Maine’deki rustik bir yaz kampına doğru yola çıkar. Yeni arkadaşları; aşk üçgeni ve kampın korkularıyla birlikte üçlü; Camp Kikiwaka’daki heyecan verici ve zorlu yeni hayatlarına yerleşmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

19 – Girl Meets World

Cory ve Topanga’nın kızı olan Riley, arkadaşları Maya ve Farkle ve Riley’nin hoşlandığı; yeni kişi Lucas ile okula gider. Cory, Riley’nin tarih öğretmenidir ve Riley ile Maya’nın yaptığı her şeyin onların okul hayatı sorunlarıyla ilgisi vardır.

20 – Haydi Çalkala

13 yaşındaki yakın arkadaşlar CeCe Jones ve Raquel “Rocky” Blue; küçüklüklerinden beri profesyonel birer dansçı olmayı hayal etmektedirler. Sonunda “Haydi Calkala, Şikago” adlı yerel bir televizyon programında arka plan dansçıları olarak iş kapmayı başarınca; büyük çıkışlarını yakalarlar.

21 – K.C Undercover

Açık sözlü ve kendine güvenen bir teknoloji dehası ve yetenekli bir siyah kuşak; her iki ebeveyninin de casus olduğunu keşfeder ve ondan onların ayak izlerini takip etmesini bekler.

22 – Star Kötü Güçlere Karşı

Star Kötü Güçlere Karşı, Star Butterfly isimli başka bir boyuttan gelen; genç bir sihirli prensesin maceralarını anlatan bir animasyon-komedi dizisidir. Sihirli bir aileden gelen, bu sihirli prenses; bir gün güçlerini ve değneğini kullanmasını öğrenmesi için Dünya’ya gönderilir.

23 – Andi Mack

Nereye ait olduğunu belirlemeye çalışan bir kız hakkında çağdaş bir büyüme hikayesi. Özgür ruhlu ablası her şeyi değiştiren bir vahiy ile geri döndüğünde, Andi’yi bilinmeyen bir kendini keşfetme yoluna gönderir.

24 – Fineas ve Förb

Amerika’da yaşayan Phineas Flynn ve üvey kardeşi Ferb Fletcher’ın yaz tatilinde canları sıkılmaktadır, bu yüzden yaz boyunca çılgın icatlar ve projeler yaparlar. Ablaları Candace bu durumdan çok rahatsız olur ve her seferinde onları annesine şikayet etmeye çalışır, fakat hiçbir zaman başarılı olamaz.

25 – Bakıcım Bir Vampir

Ethan’ın ebeveynleri kardeşi Jane’e bakamayacağını düşünerek Sarah adında bir bakıcı tutar. Fakat Ethan ve en yakın dostu Benny, Sarah’ın Whitecapel vampirlerinden biri olduğunu anlarlar.

26 – Bir Çift Kral

16 yaşındaki çift yumurta ikizleri Brady ve Boomer’ın eskisine göre artık çok daha şanslıdırlar.Birgün Kinkou Adası’ndan gelen bir yetkili olan Mason onlara artık Kinkou Adasının kralları olduklarını söyler. Artık hayatlarında sadece büyüdükleri Chicago değil, Kinkou Adası da büyük bir yer kaplayacaktır. Buradaki krallıktan kendilerine önemli bir görev verilmiştir, adada ciddi ciddi ‘kralcılık’ oynayacaklardır. Fakat her kral gibi onların da düşmanı olacaktır. Neyse ki onlara yardımcı olmayı çok isteyen biri vardır; Mason’ın güzel kızı Mikayla.

27 – I Didn’t Do It

I Didn’t Do It’in her bölümü sonunda başlıyor. Bölüm başladığında, beş genç arkadaştan oluşan bir grup için bir macera sona ermiştir. Ekip daha sonra geri dönüşlerle, maceralarında kaçınılmaz olarak altüst olan tam olarak ne olduğunu açıklamaya çalışır. Booksmart Lindy, sık sık başları belaya girdiğinde günü kurtaran grubun hızlı düşünürüdür, kendine güvenen ikiz kardeşi Logan ise sokak zekasına sahiptir. Fashionista Jasmine, aklın sesi Garrett ve garip Delia, grubun geri kalanını oluşturan ikizlerin arkadaşlarıdır.

28 – Köpek Stan Yazıyor

Üvey kardeşler Tyler ve Avery, bir araya yeni gelmiş ailelerinde birbirleriyle geçinmekte zorlanırken; babaları çocukları bir araya getirmesi umuduyla bir köpek edinir. Plan işe yarar özellikle de yeni Köpek Stan’in saklamak zorunda olduklarını bir sırrının olması sayesinde: Stan konuşabilmektedir!

29 – Violetta

Dizi, Violetta adında küçük yaşta annesini kaybetmiş bir genç kızın hikâyesini konu alır. Violetta’nın annesi öldükten sonra babası Violetta’yı Madrid’e götürür. Orada uzun süre yaşadıktan sonra tekrar Buenos Aires’e dönerler. Violetta burada ilk aşkı ve annesinden miras kalan müzik yeteneğini keşfeder.

30 – The Evermoor Chronicles

Amerikalı genç Tara Crossley, ünlü romancı ve yeni üvey ailesi olan annesiyle ürkütücü bir İngiliz köyüne taşınır. Tara orada geleceği anlatan sihirli bir duvar halısını keşfeder. Goblen, kahramanımızdan ve ailesinden ne pahasına olursa olsun kurtulmaya kararlı olan uğursuz “Everines” e yönelir.

Bonus: Soy Luna

Soy Luna, Disney Channel Latin America tarafından üretilen ve 14 Mart 2016’dan 17 Ağustos 2018’e kadar yayınlanan bir Arjantin-Meksika telenovelasıdır. Soy Luna’nın ilk bölümü, Arjantin’de 2,3 milyondan fazla izlendi.