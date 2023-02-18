Battlefield 2042 4. Sezon İlk Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en popüler FPS aksiyon oyunlarından biri olan Battlefield 2042 oyuncular ile yeni sezon ile buluşmayı heyecan ile beklemekte. 28 Şubat’ta açılacak sezon ile birlikte yeni harita, yeni Speacialist, silahlar oyuncuları beklemekte olacak. Ayrıca oyuncular Battle Pass ile birlikte 100 yeni aşama elde edecek.

Oyuncular yeni sezonda önemli bir değişiklik geçiren Battlefield 2042’de mücadele edecekler. Oyunun konusunu bu sefer Güney Afrika’da yer alan Flashpoint ismindeki yeni bir haritada yer alacak.

Oyun içinde gerçekten çatışma hissini yaşayacağınız geniş iç mekanlara ve yer altı tüneline ev sahipliği yapan Flashpoint haritası yer alacak, araç desteği ile birlikte yakın mesafe çatışmalarının gerçekçiliğine söz yok zaten. Oyun içine yeni araç olarak gelen CAV-Brawler ise dar alan çatışmalarında koruyucu görevi üstlenerek taktiksel üstünlüğünüzü sağlaycaktır.

Bunun yanında oyun içine yeni eklenen envanterler ise şu şekilde olacak;

Super 500 Shotgun Sidearm

RM68

AC9 SMG

RPT-31 LMG

Battlefield 2042’nin İlk Sezonu, Yazın Çıkacak!