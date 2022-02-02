Battlefield 2042’nin İlk Sezonu, Yazın Çıkacak!

Zorlu bir lansmanın ardından Battlefield 2042‘nin ilk sezonu; oyun geliştiricisi DICE’ın paylaşımına göre bu yaz bir ara çıkacak.

Bkz: Battlefield 2042 PC Sistem Gereksinimleri

Oyunun gelecek sezonu, dört sezondan oluşacak. İlki, oyuna yeni bir harita, yeni bir uzman ve yeni içerik ekleyecek. Ancak, piyasaya çıkması, oyuncular için beklenenden daha geç olacak. Gecikmenin nedeni ise oyunda meydana gelen sayısız sorundan kaynaklanıyor.

Mart ayının başlarında yapılacak küçük bir güncelleme; oyunun puan tablosunu yenileyecek; diğerleri ise oyun içi sesli sohbet ve oyuncu profilleri gibi uzun süredir istenen “eski özellikleri” ekleyecek.

Battlefield 2042’nin ilk sezonunun geç gelişini telafi etmek için DICE, oyunun Gold veya Ultimate sürümünü satın alanlara bir paket veriyor. Silahlar, araçlar, uzmanlar için görünümler ve ayrıca yeni bir yakın dövüş silahı da buna dahil.

Bkz: Battlefield 2042 İnceleme