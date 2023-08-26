Beklenen Oldu! – Game Pass, GeForce Now Bünyesine Geçti!

Teknoloji dünyasının iki büyük devi Microsoft ve Nvidia arasındaki anlaşma tamamlandı. Yapılan anlaşma ile beraber PC Game Pass oyunları GeForce Now kütüphanesine dahil oldu.

Son zamanların hızlı yükselmeye devam eden şirketi Microsoft, Game Pass hizmetini daha yaygın hale getirmek için çalışmalara başlamıştı. Çalışmalar sonunda nihayete erdi. Microsoft, Nvidia ile yapmış olduğu iş birliğiyle PC Game Pass kütüphanesini an itibariyle GeForce Now’a getirdi.

GeForce Now kütüphanesine Microsoft Store içerisinde yer alan yapımlarda dahil oldu. İlk etapta başlıca oyunlar oynanabilir olurken ilerleyen dönemlerde yapımların tamamı GeForce Now üzerinden oynanabilecek.

İlk olarak oynanabilecek oyunlar şu şekilde;

Age of Empires: Definitive Edition

Age of Empires III: Definitive Edition

Age of Empires IV: Anniversary Edition

Crusader Kings III

Dead Cells

Deathloop

Gears 5

Grounded

Mount & Blade II: Bannerlord

No Man’s Sky

Pentiment

Quake

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut

Stellaris

The Texas Chain Saw Massacre

Valheim

Warhammer 40,000: Darktide

Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein II: The New Colossus

PC Game Pass kütüphanesinde yer alan ve Nvidia GeForce Now tarafından desteklenen bütün yapımlar, PC’ler, Mac’ler, Chromebook’lar, Mobil Cihazlar, TV’ler ve daha fazla cihazda geçerli olacak.

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