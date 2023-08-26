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Beklenen Oldu! – Game Pass, GeForce Now Bünyesine Geçti!

Son zamanların hızlı yükselmeye devam eden şirketi Microsoft, Game Pass hizmetini daha yaygın hale getirmek için çalışmalara başlamıştı. Çalışmalar sonunda nihayete erdi. Microsoft, Nvidia ile yapmış olduğu iş birliğiyle PC Game Pass kütüphanesini an itibariyle GeForce Now’a getirdi.

İbrahim Özbek

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geforce now, game pass'i bünyesine kattı.

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Teknoloji dünyasının iki büyük devi Microsoft ve Nvidia arasındaki anlaşma tamamlandı. Yapılan anlaşma ile beraber PC Game Pass oyunları GeForce Now kütüphanesine dahil oldu.

Son zamanların hızlı yükselmeye devam eden şirketi Microsoft, Game Pass hizmetini daha yaygın hale getirmek için çalışmalara başlamıştı. Çalışmalar sonunda nihayete erdi. Microsoft, Nvidia ile yapmış olduğu iş birliğiyle PC Game Pass kütüphanesini an itibariyle GeForce Now’a getirdi.

GeForce Now kütüphanesine Microsoft Store içerisinde yer alan yapımlarda dahil oldu. İlk etapta başlıca oyunlar oynanabilir olurken ilerleyen dönemlerde yapımların tamamı GeForce Now üzerinden oynanabilecek.

geforce now, game pass'i bünyesine kattı.

İlk olarak oynanabilecek oyunlar şu şekilde;

  • Age of Empires: Definitive Edition
  • Age of Empires III: Definitive Edition
  • Age of Empires IV: Anniversary Edition
  • Crusader Kings III
  • Dead Cells
  • Deathloop
  • Gears 5
  • Grounded
  • Mount & Blade II: Bannerlord
  • No Man’s Sky
  • Pentiment
  • Quake
  • Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut
  • Stellaris
  • The Texas Chain Saw Massacre
  • Valheim
  • Warhammer 40,000: Darktide
  • Wolfenstein: Youngblood
  • Wolfenstein II: The New Colossus

PC Game Pass kütüphanesinde yer alan ve Nvidia GeForce Now tarafından desteklenen bütün yapımlar, PC’ler, Mac’ler, Chromebook’lar, Mobil Cihazlar, TV’ler ve daha fazla cihazda geçerli olacak.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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