Benedict Cumberbatch’ın Sherlock Yorumu

Dünyaca ünlü oyuncu olan Benedict Cumberbatch, Sherlock’un bu kadar ikonik bir hal alacağını tahmin etmediğini söyledi.

2010 yılıyla beraber aramıza katılan Sherlock, tam 4 sezon boyunca bizlere muhteşem bir seyir zevki sundu. Ünlü dedektife hayat veren Benedict Cumberbatch, dizi sayesinde dünya çapında bir üne kavuştu. Sherlock için günümüze kadar birçok uyarlama yapıldı ancak Benedict Cumberbatch’ın canlandırdığı karakter hafızalara kazındı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda, Sherlock’un izleneceğini ancak bu kadar ikonik bir hale geleceğini tahmin etmediğini söyledi. Dizi boyunca, hem set ekibi hem de senaryo ekibi dönemin şartlarını en iyi şekilde ele almaya çalıştı. Özellikle bu durum birçok eleştirmen tarafından tam not aldı.

Dizinin geleceği hakkında sorulan sorulara ise, dizinin tekrar başlamasını istediğini ancak bunun yakın zaman da mümkün gibi gözükmediğini dile getirdi.

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