Korku oyunlarına yepyeni bir soluk getiren Big Foot, CyberLight Game Studio tarafından piyasaya sürüldü. Kısa zaman içinde oyunsevelerin eğlenceli vakit geçirdiği bir oyun haline geldi. Bugünkü yazımızda sizlere Big Foot sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

Hepimizin bildiği ikonlaşmış canavarlar bulunuyor. Bunlardan belki en bilineni ve en çok korkuya yol açanı Koca Ayak’tır. BU oyunda bir Koca Ayak avcısının önemli bir görevi bulunuyor. Etrafta gezerek sadece Koca Ayağın efsanelerde yer aldığını ve gerçekte olmadığı kanıtlamaya çalışıyorsunuz.

2022 yılında fiyatı 30 TL civarında seyrederken, 2023 yılında Steam’in dolar kurunu yeniden hesaplamasıyla beraber fiyat bandı oldukça yüksek oldu. Bu durum oyuna daha önce sahip olmayanlarını her ne kadar canının sıksa da, önceden sahip olanlar bir o kadar keyifle bu oyunu oynuyor.

Big Foot sistem gereksinimleri şu şekilde;

Minimum:

İşletim Sistemi : Windows 7

İşlemci : Intel Core i3-8130U

Bellek : 2 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 730

DirectX : Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci : Intel Core i7

Bellek : 4 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 980

DirectX : Sürüm 11

Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

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