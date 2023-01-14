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Big Foot Sistem Gereksinimleri

Hepimizin bildiği ikonlaşmış canavarlar bulunuyor. Bunlardan belki en bilineni ve en çok korkuya yol açanı Koca Ayak'tır. BU oyunda bir Koca Ayak avcısının önemli bir görevi bulunuyor.

İbrahim Özbek

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big foot

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Korku oyunlarına yepyeni bir soluk getiren Big Foot, CyberLight Game Studio tarafından piyasaya sürüldü. Kısa zaman içinde oyunsevelerin eğlenceli vakit geçirdiği bir oyun haline geldi. Bugünkü yazımızda sizlere Big Foot sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

Hepimizin bildiği ikonlaşmış canavarlar bulunuyor. Bunlardan belki en bilineni ve en çok korkuya yol açanı Koca Ayak’tır. BU oyunda bir Koca Ayak avcısının önemli bir görevi bulunuyor. Etrafta gezerek sadece Koca Ayağın efsanelerde yer aldığını ve gerçekte olmadığı kanıtlamaya çalışıyorsunuz.

2022 yılında fiyatı 30 TL civarında seyrederken, 2023 yılında Steam’in dolar kurunu yeniden hesaplamasıyla beraber fiyat bandı oldukça yüksek oldu. Bu durum oyuna daha önce sahip olmayanlarını her ne kadar canının sıksa da, önceden sahip olanlar bir o kadar keyifle bu oyunu oynuyor.

big foot

Big Foot sistem gereksinimleri şu şekilde;

Minimum:

  • İşletim Sistemi : Windows 7
  • İşlemci : Intel Core i3-8130U
  • Bellek : 2 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 730
  • DirectX : Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i7
  • Bellek : 4 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 980
  • DirectX : Sürüm 11
  • Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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