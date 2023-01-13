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Pirates Journey Sistem Gereksinimleri

Önümüzdeki Mart ayıyla beraber oyunun oynama süreci başlayacak. Hayatta kalma oyunu sevdalıları şimdiden Pirates Journey'i gözüne kestirmiş durumda.

İbrahim Özbek

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pirates journey sistem gereksinimleri

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Aksiyon ve macera dolu yeni rol yapma oyunu Pirates Journey, şimdiden oldukça popüler bir hale geldi. Bugünkü yazımızda sizlere Pirates Journey sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

2MEDYA tarafından geliştirilen yeni aksiyon ve macera rol yapma oyunu Pirates Journey, gemi kazasından sonra adada hayatta kalmaya çalıştığınız bir sürecin deneyimini bizlere sunuyor. Bu oyun Türk oyun geliştiriciler tarafından geliştirildi ve Steam üzerinde satışa çıktı.

Pirates Journey oyununu rahatlıkla oynamak istiyorsanız, ortalama derece bir sisteme sahip olmanız yeterli olacak. Önümüzdeki Mart ayıyla beraber oyunun oynama süreci başlayacak. Hayatta kalma oyunu sevdalıları şimdiden Pirates Journey’i gözüne kestirmiş durumda.

Pirates Journey sistem gereksinimleri şu şekilde;

Minimum:

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Quad Core
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480
  • DirectX : Sürüm 11
  • Depolama : 6 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi : Windows 11
İşlemci : Intel Quad Core
Bellek : 16 GB RAM
Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
DirectX : Sürüm 11
Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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