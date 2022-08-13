Bilgisayarda Oynanacak En İyi Uçak Simülatör Oyunları!

Günümüz teknolojisi ile gelişen bilgisayar ile artık oldukça gerçekçi oyunlar oynamamız mümkün bu oyunlar arasında en çok tercih edilen ve simülatör kategorisinde olan uçak simülatör oyunları oldukça popüler bir hal almaya başladı. Bugün ki yazımızda sizlere bilgisayarda oynanacak en iyi uçak simülatör oyunları nelerdir bahsedeceğiz.

Hava sahasında ki taşıtlardan olan uçaklar oldukça zor kullanılan bir hava aracıdır uzun süren eğitimler sonucu sürüş belgesine sahip olabilirsiniz. Fakat belge almadan da sürmeniz mümkün uçak simülatör oyunları sayesinde gerçeğinden farksız uçak sürme keyfi sürebilirsiniz.

Uçak simülatör oyunu sizlere sanki bir uçağın kaptanının uçuş esnasında ne yapıyorsa uçak simülatör oyununda da neredeyse aynı işlemleri gerçekleştirirsiniz. Gelelim en iyi uçak simülatör oyunlarına;

FlightGear Flight Simulator

En iyi uçak simülatör oyunları arasında yerini alan FlightGear Flight Simulator 1997’den beri FlightGear projesi tarafından geliştirilen ücretsiz, açık kaynaklı çok platformlu bir uçuş simülatör oyunudur.

IL-2 Sturmovik

En iyi uçak simülatör oyunları arasında yerini alan ve sizlere hem sürüş hem de savaş zevki veren Sturmovik, yer hedeflerine yönelik bir Sovyet II. Dünya Savaşı uçağıdır.

X-Plane 11

En iyi uçak simülatör oyunları arasında yerini alan X-Plane 11 sizlere gerçek bir uçak kaptanı hissi yaşatacak oyunlardan biridir.

Digital Combat Simulator

Şimdi ki oyunumuz ise Digital Combat Simulator sizlere gelişmiş teknolojisi ile F16 savaş jeti pilotu olmanızı sağlayan simülatör oyunudur.

War Thunder

Gene aynı şekilde War Thunder sizlere savaş pilotu olmanızı sağlayacak ve düşmanlarınızla çetin çatışmaya girmenizi sağlayacak uçak simülatör oyunudur.

Microsoft Flight Simulator

En iyi uçak simülatör oyunlarından biri olan Microsoft Flight Simulator ldukça gerçekçi grafik yapısı ile sizlere keyifli saatler geçirmenize yardımcı olacaktır.

Ace Combat 7: Skies Unknown

F16 savaş jeti günümüzde oldukça kullanılan bir savaş jetidir Ace Combat 7 Skies Unknown’da ise sizlere savaş jetinin sürüş keyfini yaşatacaktır.

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