En İyi Macera Oyunları 2022

Macerayı doruklarda yaşamayı sevenlerdenseniz doğru yere geldiniz. Bildiğiniz üzere teknolojinin gelişmesiyle oyunlara olan talepler de arttı. Biz de bu yazımızda doyasıya oynayabileceğiniz en iyi macera oyunlarını sizler için derledik.

Grim Fandango

Oyun, yanlış yaptığını düşündüğü kadın Mercedes Colomar’ı kurtarmaya çalışması gereken kahramanı; Manny Calavera da dahil olmak üzere, şimdiye kadar yazılmış en iyi karakterlerden bazılarını canlandırıyor. Genellikle geniş bulmacalar ilerleme hızını rayından çıkarabilir ancak; bu güzel dünyayı keşfetmek ve onunla etkileşim kurmak bunları telafi eder.

Monkey Island 2: Lechuck’s Revenge

Ana karakter Guybrush Threepwood, video oyunlarının en sevimli karakterlerinden biridir. Gösterişli bir korsan olma ve vali Elaine Marley’nin kalbini kazanma konusunda yakıcı bir arzusu vardır. Sorun şu ki, tamamen beceriksiz, yeteneğinden çok kendine güveni var ve hayatları mahvetmekte usta. Ayrıca ilk oyunda hayaletini öldürdüğü zombi korsan LeChuck tarafından da avlanmaktadır.

Broken Sword

Rahat Amerikalı George Stobbart’ın Paris’teki tatili; palyaço gibi giyinmiş bir bombacı tarafından kesintiye uğrar ve oradan Tapınakçıların komplo dünyasına çekilir. Hikayesi ço iyi ve oyun geliştiricileri, bir dizi karanlık anlara rağmen tonu açık tutuyor. Bununla birlikte, dört Broken Sword devam filmi de dahil olmak üzere birçok macera oyunu tarafından nazikçe alay edilen kötü şöhretli ‘keçi bulmacasını’ içeriyor.

Day of the Tentacle

Bulmaca söz konusu olduğunda Day of the Tentacle oynayabileceğiniz en iyi macera oyunlarından biridir. Oyuncunun üç farklı zaman diliminde üç karakteri yönetmesinin beklendiği ve eylemlerinden birinin; diğerini etkilediği düşünüldüğünde, daha da etkileyici bir oyun haline geliyor.

What Remains of Edith Finch

Giant Sparrow tarafından geliştirilen What Remains of Edith Finch; Edith’in eskiden yaşadığı eski bir evi tekrar ziyaret etmesiyle başlıyor. Ev gerçekten tuhaf görünüyor ancak oyuncuya; hepsi artık olmayan aile üyelerinin her biri hakkında fikir veriyor. Oyuncu, yaratıcı hikaye anlatımı mekaniği aracılığıyla bu hikayelerin her birini öğrenir.

Return of the Obra Dinn

Oyun, daha önce denizde kaybolduktan sonra kıyıya gelen; bir gemiyi inceleme görevi verilen bir müfettiş etrafında dönüyor. Müfettişin görevi, gemideki cesetleri incelemek, gemi listesinde kim olduklarını belirlemek ve onlara resmi bir ölüm nedeni vermektir. Oyun, oyunculara vahşi bir yolculuğun ilginç bir hikayesini örerken; karar vermelerine yardımcı olmak için her yolcunun ölüm anına geri dönmelerini sağlayan bir cihaz veriyor.

Life is Strange: True Colors

Empat Alex Chen’in gözünden baktığınızda çevrenizdeki insanların duygularını görebilirsiniz. Çeşitli renkli auralarla temsil edilen süper güçlü kahraman; diğerlerinin zor zamanlarında onlara yardımcı oluyor ve bazı durumlarda zor duyguları tamamen ortadan kaldırıyor. Ancak kendini kahraman olarak adlandırmak Alex’in aklına gelmez. Yıllarca koruyucu aile sistemiyle mücadele ettikten sonra; yeteneğinin gerçekten onu bir ucube olarak gösteren bir lanet olduğundan emin. Ancak uzun süredir kayıp olan kardeşiyle tekrar bir araya geldiğinde algısı değişmeye başlar.

Night in the Woods

Oyundaki çizgi film benzeri karakter tasarımları; canlı palet ve basit mekanikler, oyuncuya oyunun anlatısının daha hafif olacağını düşündürüyor ancak Night in the Woods çeşitli zor temalara yer veriyor. Hikaye, yakın zamanda üniversiteden ayrılan Mae’nin memleketine gönülsüz bir dönüş yapmasıyla başlar. Başarısızlığıyla uğraşırken, sinsi bir gizemle karşılaşmadan önce eski arkadaşları; topluluk üyeleri ve kendi ailesiyle yeniden bağlantı kurar.

Outer Wilds

Oyun, uzay keşfi ve evrenin yıkımını durdurma arayışı etrafında inşa edilmiş bir zaman döngüsü deneyimidir. Tamamlamak için sadece 20 dakikanız olmasa bile zor bir görev olurdu. Ölüm bir olasılıktır ve ciğerlerinizdeki tüm oksijenin sökülmesi; bir gezegenle çarpışma veya eski moda bir uçurumun yuvarlanması gibi şaşırtıcı derecede farklı yollarla sizi bulabilir. Sonuç olarak, oyun tüm kozmik güzelliğine rağmen biraz sinir bozucu olabilir.

Sable

Oyunda Midden’ın çöl dünyasında yaşayan ve Gliding adlı; reşit olma görevine başlamak üzere olan genç bir kız olan Sable olarak oynuyorsunuz. Hedef esasen mümkün olduğu kadar çok maske toplamak olsa da Sable, neler keşfedebileceğinizi görmek için sizi dünyaya açılmaya teşvik ediyor. Dünyanın canlı ve şık tasarımı; kurak manzaraya hayat verirken, çeşitli NPC’ler size keşfetmeniz için nedenler sunmaya devam ediyor.

Batman: Arkham City

En iyi macera oyunlarından Batman: Arkham serisi; genellikle süper kahraman oyunlarının en iyi örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Batman: Arkham City, göğüs göğüse aksiyona ve birkaç yarasa silahına farklı bir vurgu getirdi. Gotham’ın en büyük dedektifinin adına sadık kalarak ve göz korkutucu bir süper hapishanenin gölgelerinde saklanarak oyunda savaşacak birkaç klasik kötü adam bulabilirsiniz.

Assassin’s Creed: Origins

Assassin’s Creed: Origins bizi Eski Mısır’a götürüyor ve kardeşlikten önceki bir dünyayı keşfetmemize yardımcı oluyor. Oyuncu, ister at sırtında ister deve sırtında ve dönemin önemli siyasi figürleriyle birlikte; bir Medjay ve sonunda Assassins Gizli Düzeninin kurucusu Bayek olarak çöllerde ve yitik şehirlerde fırtınalar estiriyor.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order konusu, oyuncuların ünlü Order 66’nın infaz edilmesinden yıllar sonra saklanan, eğitimi kısa süren ve kısa süre sonra kendini eski düzeni yeniden kurmaya çalışırken bulan bir Jedi padawan ile eşleştirilmesiyle başlar. Gerçek Star Wars tarzında dost canlısı küçük bir droid ile takım oluşturacak ve sürekli genişleyen bir galaksiyi keşfederken birkaç tanıdık yüzle karşılaşacaksınız.

Wolfenstein 2: The New Colossus

En iyi macera oyunları arasında yer alan Wolfenstein 2: The New Colossus; efsanevi serinin bu sayısız girişinde bir kez daha BJ Blazkowicz rolünü oynayarak; Venüs’te Adolf Hitler ile yüz yüze geldiğiniz ilk oyun olacak. Wolfenstein, kelimenin tam anlamıyla sizi canavarın karnına (yani, Nazi işgali altındaki bir Amerika’ya) sokar ve kurtuluş yolunda duranların üzerine cehennemi salmanızı sağlar.

Metroid Dread

Metroid Dread, bir aksiyon/macera oyununun özüdür. Planet ZDR, keşfedilecek tonlarca gizli sırrı olan devasa; çeşitli bir gezegen ve Samus, yolculuk boyunca hem yeni hem de eski çok çeşitli yetenekler kazanır. Oyun, oyuncuları bu dünyada kaybolmaya teşvik ediyor ve her patron savaşı, hem reflekslerin hem de kararlılığın bir deneme-yanılma testidir.