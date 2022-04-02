En İyi Netflix Macera Filmleri 2022

Netflix’te soluksuz bir maceraya atılmak istiyorsanız, bu yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Sonsuz bayırlardan, gizemli ormanlara kadar derin bir yolculuğa çıkacağınız en nadide Netflix filmlerini ayağınıza getiriyoruz. İşte en iyi Netflix macera filmleri…

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Tomb Raider

Babasının ortadan kaybolmasından yedi yıl sonra; 21 yaşındaki Lara küresel ticaret imparatorluğunun başına geçmeyi reddetmiş ve üniversite dersleri alırken; bir yandan da Londra’da bir bisiklet kuryesi olarak çalışmaktadır. Ancak ortaya çıkan yeni bir antik eser sonucu babasının kayboluşunu araştırmaya başlar ve son gittiği yeri ziyaret eder; Japonya kıyılarında bir yerde bulunan gizemli bir adadaki bir mezar. Birdenbire Lara kendini yalnızca keskin zekası; dirayeti ve inatçı ruhuyla silahlanmış bir halde, dezavantajlı bir durumda olduğu bir maceranın içinde bulur. Lara, bilinmeyene doğru yolculuk ederken, kendi sınırlarının ötesine geçmeyi de öğrenmelidir.

The Magnificent Seven

Vahşi Batıda yedi silahşör sanayici Bartholow Bogue’un sert yönetimi altındaki; fakir bir köyü korumak için tutulur. Ödül avcıları, kumarbazlar ve kiralık silahlı adamlardan oluşan bu grupta Sam Chisolm, Josh Farraday, Goodnight Robicheaux; Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez ve Red Harvest yer almaktadır. Bu 7 kişilik grup sakin Rose Creek kasabasını gelecek büyük saldırıya karşı hazırlarken; kendi içlerindeki değerleri de yeniden keşfederler.

Cast Away

FedEx isimli tanınmış bir şirkette sistem analist uzmanı olan Chuck Noland; şirketiyle ilgili sorunları çözmek için dünya genelinde seyahatler yapmaktadır. Uzun süreli bir ilişkisi olan ve yoğunluğundan dolayı evlenmeye bile fırsat bulamayan Noland; Noel gecesi sırasında aldığı bir telefonda bir işi çözümlemek için Malezya’ya gitmesi gerektiğini öğrenir. Yola çıkan adam Güney Pasifik’te uçtuğu sırada uçak bilinmeyen bir sebeple düşer. Bilincini kaybeden Noland uyandığında kendini ıssız bir adada tek başına bulur. Modern dünyanın nimetleriyle yaşamını sürdürmüş olan çaresiz adam bu adada ne kadar ayakta kalabilecektir?

Extraction

Extraction, silah satıcıları ve kaçakçılara ait bir dünyada; uyuşturucu lordları arasında geçen savaşta piyon olan genç bir çocuğun hikayesini konu ediliyor. Kaçırılıp, dünyanın en ücra şehrine gönderilen Hintli çocuğun işadamı olan babası; oğlunu kurtarması için bir adam kiralar. Tyler Rake adındaki adamın dünyada kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Sorunlu bir adam olan Tyler, çocuğu kurtarmak için; ölümü göze alıp tüm yeteneklerini ortaya koymak zorundadır.

Ad Astra

Astronot Roy McBride’nın babası, 20 yıl önce uzayda hayat olup olmadığını araştırmakla görevlendirilmiştir. Ancak bu görev sırasında kaybolan adamdan bir daha haber alınamaz. Kaybolan babasını galakside aramak isteyen Roy; gezegeni tehdit eden bir gizemi de çözmek amacıyla güneş sisteminin dışına yolculuk eder. Bu yolculuk Roy’un beklediğinde de farklı şeyler öğrenmesine neden olur. Yolculuk sayesinde astronot, insan varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırların ortaya çıkmasını sağlar.

6 Undergrund

6 Underground, dört bir yanı suçlularla dolu şehrin kurtulması için birleşen bir kısım adamın hikayesini konu ediniyor. Bu 6 kişinin altısı da milyarder bir gruptur. Bu milyarderler dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi istemektedir. Bu iş hiçte kolay değildir. Altı milyarderin her biri kendilerini öldü olarak göstererek bu kurtarma görevlerini gerçekleştirmek için harekete geçeceklerdir. Artık tek bir amaçları vardır o da önce kentten başlayarak, bütün dünyanın iyiliği için savaşmaktır.

Everest

Rob Hall (Jason Clarke), Everest dağına tırmanma tutkusu olan insanlara para karşılığı güvenlikleri sağlamak için danışmanlık yapan bir dağcıdır. İçinde köşe yazarlarının ve demokratın da bulunduğu grubunu toplar ve zirveye tırmanmak için yola çıkar. Hiçbir şey kolay olmayacaktır. Rob, grubu için hamile olan eşini bile gözardı ederek, insanlar için hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemektedir.

The Old Guard

The Old Guard, yıllardır paralı asker olarak çalışan bir grup ölümsüz askere odaklanıyor. Thebae Campus’ın prensesi Eetion’un kızı olan Andromecha ve ona eşlik eden; diğer Yunan mitolojisinden çıkıp gelen insanlar, 21. yüzyılda, paralı asker olarak çalışıyorlardır. Ölümsüzlükleriyle yaşamak zorunda kalan paralı askerler, başka bir ölümsüzün varlığını keşfederler. Bu kişi ise denizcilere hizmet veren siyahi bir kadındır. Peşlerine düşen kötü niyetli bir topluluk ise onların varlıklarını keşfetmişlerdir.

Arctic

Genç bir adam olan Overgard’ın hayatı, çıktığı uçak yolculuğundan sonra alt üst olur. Overgard’ın uçağı, kutup bölgesinden geçtikleri sırada düşer. Uçaktan sağ çıkmayı başaran Overgard’ın, ekiplerin gelip kendisini kurtarmasını beklemekten başka çaresi yoktur. Bu süreçte çetin hava koşullarından korunmak için kendisine sığınacak bir yer yapar. Kurtarılmasına az bir zaman kala yaşanan trajik bir kaza Overgard’ın kurtarılma şansını yok eder. Hiçliğin ortasında, sert doğa koşulları ile başbaşa kalan Overgard’ın önünde iki seçenek vardı. Ya görece güvenli olan sığınağında kalıp amansız doğa felaketlerinden kendisini koruyacak; ya da sonunu bilmediği ölümcül bir yolculuğa çıkacaktır.

The Revenant

Hugh Glass kürkleri için hayvanları avlayan bir kuruluş için çalışan deneyimli bir tuzakçıdır. Fakat avlandıkları bölgelerde kendilerinden başka hem yerli Kızılderililer hem de Fransız birlikleri kol gezmektedir. Bir av ertesinde bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralanan Glass’ı; yavaşlamamak adına ekibi ölüme terk eder. Fakat bölgeyi herkesten iyi bilen avcı Glass hayata tutunur ve yavaş da olsa yaraları iyileşir. Zira yaşama tutunması için oldukça geçerli bir sebebi vardır.

Spiderman: Homecoming

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan genç Peter kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan genç Peter bir yandan da; ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter’ın aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise; Peter’ın kendini gösterme fırsatı çıkacak, ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır.

Mission Impossible: Rogue Nation

Ethan Hunt ve ekibi; bu zamana kadar karşılaştıkları en büyük düşmana karşı mücadeleye girmeye hazırlanıyor. Bu arada IMF’i ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası bir dolandırıcılık örgütü olan Sendika’nın; tehlikeli faaliyetlerinden kurtulmayı hedefleyen ve bu yasadışı örgütün kökünü kazımak için yola çıkan ekip; kısa bir süre sonra bu son derece tehlikeli organizasyonun hedefi haline geliyor. Bu kovalamaca hem Hunt hem de maharetli ekibini; en zor görevlerinden biriyle karşı karşıya getiriyor.

Triple Frontier

Beş eski Özel Kuvvetler operasyon askeri, Güney Amerika’nın seyrek nüfuslu sınır bölgesinde bir soygun planlamak için bir araya gelir. 5 kişilik bu ekibin hedefi, şiddetiyle tanınan, zengin bir kartelin servetidir. Ayrıca bu isimsiz kahramanlar prestijli kariyerlerinde ilk defa bu tehlikeli misyonu ülkeleri için değil, kendileri için üstleniyorlardır. Ancak olaylar beklenmedik bir dönüşle birlikte kontrolden çıkmaya başlar. İncelikli planları devasa bir kaosun içinde kaybolup gitmeye başladığı zaman bu beş üstün nitelikli adamın yetenekleri, sadakatleri ve ahlakları, hayatta kalmak için verdikleri zorlu mücadele sırasında kırılma noktasına itilecektir.

Red Notice

Red Notice, dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızının peşine düşen bir Interpol ajanının hikayesini konu ediyor. Nitekim İnterpol tarafından dünyanın en çok aranan insanlarını yakalamak için kırmızı bülten çıkarıldığında, FBI’ın en iyi profil uzmanı John Hartley harekete geçer. Nitekim dünyanın en çok aranan sanat hırsızı The Bishop’un peşine düşen John, bu süreçte dünyanın en iyi sanat hırsızı olan Nolan Booth ile ortak olmak zorunda kalır. Yaşanan bir dizi olayın ardından üçlü kendilerini dünyanın dört bir yanındaki tenha bir hapishanede, bir dans pistinde, ormanda ve hepsinden de kötüsü birbirlerinin çalıştıkları şirketlerde bulur.

The Green Knight

Yeşil Şövalye, krala sadakatini ispat etmek için düşmanı Yeşil Şövalye ile yüzleşmek için zorlu bir savaşa girişen Sir Gawain’in hikayesini konu ediyor. Nitekim Sir Gawain, Kral Arthur’un yuvarlak masa şövalyelerindendir. Kral Arthur’a olan sadakatini kanıtlamak isteyen Sir Gawain, bu yüzden kendisine meydan okuyan Yeşil Şövalye ile zorlu bir mücadeleye girişir. Büyük bir yenilgiye uğramasının ardından Yeşil Şövalye, Sir Gawain’e tuhaf bir teklifte bulunur. Bu teklif Sir Gawain’in destansı bir maceraya atılmasına neden olur.

Love and Monsters

Monsterpocalypse’den yedi yıl sonra, Joel Dawson, insanlığın geri kalanıyla birlikte, dev yaratıklar toprakları kontrol altına aldığından beri yeraltında yaşıyor. Şu anda 80 mil uzakta bir kıyı kolonisinde bulunan lise kız arkadaşı Aimee ile telsiz üzerinden yeniden bağlantı kurduktan sonra, Joel ona yeniden aşık olmaya başlar. Joel yeraltında kendisi için hiçbir şey kalmadığını fark ettiğinde, yoluna çıkan tüm tehlikeli canavarlara rağmen tüm mantığa karşı Aimee’ye gitmeye karar verir.

Olympus Has Fallen

Mike Banning, Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning’in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan’dan yana kullanır. Ayrıca olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike’ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD’yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon’un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike’ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

Avengement

Avengement, hapse girmesine neden olan insanlardan intikam almaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Hapishane zor koşullar altında yaşayan ve burada hayatta kalabilmek için mücadele etmek zorunda kalan bir suçlu, sonunda beklediği fırsatı ele geçirerek hapishaneden kaçmayı başarır. Ayrıca cezaevinin kapısından dışarı adım atar atmaz yapmak istediği tek şey, kendisini suçlu haline getiren insanlardan intkam almak olur. Katil olmasına neden olan insanların peşine düşen adam, kaybolan hayatını geri kazanmak için büyük bir savaşın içine girer.

Wheelman

Wheelman lakaplı bir sürücü, hapisten çıktıktan sonra borçlarını ödeyebilmek için gangster için çalışmak zorunda kalır. Acemice yapılan bir banka soygununda kaçış şoförü olan Wheelman, kendisi ile irtibatta olduğu kişiye ulaşamaz. Bu sırada tanımadığı bir Wheelman’ı arayarak çalınan para ile ilgili emirler verir. Kısa bir süre sonra ihanete uğradığını anlayan şoför için artık zekasını ve yeteneğini kullanma zamanıdır. Ayrıca Wheelman, eşi Jessica ve 13 yaşındaki kızı Katie’yi, kendisinden çalınan parayı isteyen çeteye karşı korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Time Trap

Time Trap, mağaraya girip kaybolan profesörlerini bulmaya çalışan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor. Bir arkeoloji profesörü, araştırma yapmak için girdiği derin bir mağarada kaybolur. Nitekim hocalarından haber alamayan öğrenciler, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan profesörü bulmak için mağaraya gitmeye karar verir. Mağaraya girip hocalarını aramaya başlayan grup, buradan bambaşka bir dünya ile karşılaşır. Ayrıca mağarada zaman yeryüzünden farklı işlemektedir ve burada geçirilen birkaç saniye dışarıda bir yıla denk gelmektedir. Bu arada mağarada hapsolduklarını fark eden öğrenciler, kendilerini içine düştükleri durumdan kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.