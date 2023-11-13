Türkiye oyun sektörünün en eski ve köklü aktörlerinden biri konumunda olan Bilkom, piyasaya yeniden dönmeye hazırlanıyor. Özellikle 2000’li yılların başında oyun sektörüyle yakından ilgilenenlerin hatırlayacağı Koç Grubu şirketi Bilkom PlayStation Türkiye distribütörü olacak. İddiayı dile getiren Recep Baltaş, şahsi Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda; haberi “sağlam bir kaynaktan” edindiğini belirtti.

Bilkom PlayStation Türkiye Distribütörü Oluyor

Geçtiğimiz yıl, Sony’nin Türkiye’den çekileceği ve PlayStation Türkiye ofisinin de kapatılacağı söylentisi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu konuda henüz somut gelişmeler yaşanmasa da, süreç bu yönde ilerliyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, Türk oyun tutkunlarını sevindirecek bir haber de geldi. Sony’nin ülkemizden çekilmesinin akabinde, PlayStation konsollarını, oyunlarını ve aksesuarlarını Bilkom’un dağıtacağı öne sürüldü.

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“Dijital Yaşam Koçunuz” mottosuyla faaliyetlerine devam eden ve hali hazırda; Apple, Huawei, TCL, Razer, Segway Ninebot, DJI Enterprise, Meross, Pico Türkiye resmi distribütörü konumunda olan Bilkom; söz konusu markalar arasına Sony ve PlayStation’u da dahil etmeye hazırlanıyor. Koç Grubu şirketinin, oyun sektöründe uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olması nedeniyle oyuncular bu gelişme karşısında son derece mutlu olmuş durumda.

Bilkom 40 Yıllık Geçmişe Sahip

1984 yılında Komili Grubu bünyesi altında kurulan ve 2000 yılı ile birlikte Koç Grubu’na katılan Bilkom, yaklaşık 40 yılı geride bırakmış, kurumsal birikimi ve tecrübesi olan bir firma niteliğinde bulunuyor. Uzman kadrosu ve Türkiye geneline yayılmış 4 binin üzerinde dağıtım noktası ile ülkemizin en büyük elektronik perakende dağıtıcısı olan Bilkom, sektörün en önemli oyuncusu konumunda.

2000’li yılların başında oyun sektörü ile içli dışlı olan pek çok kişinin yakından tanıdığı Bilkom; oyunları yerel fiyat sağlayıp uygun fiyata oyunculara ulaştıran oyuncu dostu bir firma olarak hatıralarda yer alıyor. Bu nedenle Bilkom’un PS distribütörü olması gelişmesi, deneyimli oyuncuları memnun etmiş durumda.

Konu hakkında henüz Bilkom’dan ya da Sony’den resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya başta olmak üzere sanal alemde kısa sürede yayılan haber hakkında herhangi bir yalanlama ya da tekzip de geçilmedi. Konuyu yakından takip ederek, herhangi bir resmi açıklama yapılması durumunda Cepkolik okurları ile buluşturacağız.