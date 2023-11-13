2020 yılında piyasaya çıkan Play Station 5, oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Her bakımdan oyun severlerden geçer not alan PS5 satışları 47 milyon adet seviyesine ulaştı. Bununla birlikte Spider- Man 2 oyunu satış rakamları da şirketin yüzünü güldürdü.

PS5 Satışları 47 Milyon Adet Seviyesine Ulaştı!

2023 üçüncü çeyreğinde Sony Play Station 5 satışları 4,9 milyon adet seviyesini aştı. Sony’nin yayınladığı Spider- Man 2 oyunu satış rakamları da 10 milyon seviyesinde gerçekleşti. Bu yüksek satış rakamlarına rağmen firma üçüncü çeyrekte karını artıramadı.

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2020 yılında çıkmış olmasına rağmen hala artan oranda rağbet görmeye devam ve PS tarihinde en çok satılan 2. oyun konsolu olan Play Station 5 satışları hızla devam ediyor. Ürün 2023’ün 3. çeyreğinde 5 milyona yakın sattı. Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında Play Station 5 satışları artarak devam ediyor.

Sony 3. çeyrek finansal raporlarını açıkladı. Şirket üçüncü çeyrekte, yaklaşık yüzde 8’lik bir artış sağlayarak 18,5 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin operasyon karı yaklaşık yüzde 29’luk oranda bir düşüşle, 1,74 milyar dolar seviyesinde gerekleşti.

Sony 2023 Gelirleri Ne Durumda?

Şirketin yonga ve görüntü sensörü satış ve gelir rakamları ise beklentiye ulaşamadı. Çin’e uygulanan ambargodan nasibini alan Sony, özellikle görüntü sensörü satışlarında büyük kayıp yaşadı. Bununla birlikte yonga bölümünde de yaklaşık yüzde 37’lik bir seviyede büyük bir düşüş gözlendi.

Sony Eğlence ve Hizmetler bölümü de yine küçülme yaşayan alanlardan oldu ve küçülme yüzde 9 seviyelerinde gerçekleşti. Sony 2023 yılında gelirinde beklediği artışı maalesef göremedi. Firmanın kazandıran alanları ise oyun bölümü oldu. Bu kapsamda Play Station 5 satışları yıl bazında yaşadığı yüzde 50’lik artış oranı ile 5 milyon adete yaklaştı. Piyasaya çıktığı günden itibaren ise gerçekleşen toplam Play Station 5 satışı 47 milyona yaklaştı. PS5 oyuncular tarafından çok beğenildi.

Sony’nin 2023 yılı için hedefi 25 milyon Play Station 5 oyun konsolu satışı gerçekleştirmekti. Bu hedefine ulaşmak için yıl sonuna kadar 17 milyona yakın konsol satması gerekiyor. Hedeflediği rakamı tutturamasa da Sony, PS5 konsol satışı bakımından iyi seviyede denilebilir.

Oyun bölümünde firmanın beklediği etkiyi gördüğü bir diğer ürün ise Spider- Man 2 oyunu oldu. Insomniac Games tarafından geliştirilen ve Sony tarafından yayınlanan Spider- Man 2 oyunu satış rakamları 5 milyon seviyesine ulaştı.