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Black Desert Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Black Desert, Steam‘de ücretsiz oldu. 9 Mart saat 21.00’a kadar kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

İbrahim Özbek

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black desert

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Günümüzün en popüler MMORPG oyunlarından olan Black Desert kısa süreliğine ücretsiz oldu.

MMORPG denildiği zaman akla ilk gelen oyunların başında Black Desert’in ülkemiz başta olmak üzere dünya üzerinde birçok hayranı bulunuyor. Bu çok sevilen oyun kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

Black Desesrt, 2014 yılında oyun dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Kısa sürede popülerliğini artıran oyunun dünya üzerinde milyonlarca oyuncusu oldu. Geçtiğimiz zamanlarda da ücretsiz olarak sunulan Black Desert, yeniden ücretsiz oldu.

black desert

Black Desert, Steam‘de ücretsiz oldu. 9 Mart saat 21.00’a kadar kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyun normalde 19,00 TL. Şu anda yüzde 100 indirimli olarak gösterilerek 0 TL‘den satılıyor.

Sizlerde MMORPG oyunların hastasıysanız bu fırsatı kesinlikle kaçırmamalısınız. Black Desert’i 9 Mart’a kadar ücretsiz bir şekilde kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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