Black Myth Wukong Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Günümüzde birden fazla oyun piyasaya çıkmakta, bu oyunlar arasında merakla beklenen oyunlar arasında Black Myth Wukong oyunu yer alıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Black Myth Wukong oyunun çıkış tarihi ve oyun içi detaylarından bahsedeceğiz.

Oyunun kısaca özetleyecek olursak Black Myth Wukong, Maymun Kral Sun Wukong ve onun benzersiz becerilerine odaklı olan Batı’ya Yolculuk’tan esinlenen bir üçüncü şahıs oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Çinli geliştirici Game Science tarafından yapılan Black Myth Wukong oyuncuların oldukça dikkatini çekmiş durumda. Özellikle grafikleri ve oyun içi mekanikleri dikkat çeken oyunda özellikle dövüş sahneleri ve karaktere düşman olan yaratıklar oldukça profesyonel gözükmekte.

Yapımcı şirket halen oyun için sistem gereksinimlerinden bahsetmedi ama oyun içi videolarına göz attığımız zaman biraz yüksek bir sistem gereksinimine sahip olacak gibi duruyor.

Oyunun çıkış tarihi hakkında ise şirket oyuncuları birazcık üzecek bir haber vererek, 2024’ün yaz ayları olduğunu belirtti. Ek olarak çıkacak olan oyun PC ve yeni nesil konsollara geleceği belirtildi.

Forspoken Sistem Gereksinimleri!