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Forspoken Sistem Gereksinimleri!

Forspken ismini pek duymamışsınızdır. Fakat oldukça keyifli ve sürükleyici senaryosu ile oyun piyasasına damga vurmuş durumda. Bugünkü yazımızın konusu Forspoken sistem gereksinimleri hakkında olacak.

Mustafa

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Forspoken Sistem Gereksinimleri

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Günümüzde birden fazla oyun piyasaya çıkmakta bu oyunlardan birisi olan Forspken adını şimdiden söz ettirmeye başladı. Oyuncuların oldukça merak ettiği oyunlardan biri olan Forspoken oldukça keyifli bir oyun olacak gibi gözüküyor. Bugünkü yazımızın konusu ise Forspoken sistem gereksinimleri hakkında olacak.

Oyunun konusuna gelecek olursak sizlere kısaca bahsedelim; Forspoken, genç bir New Yorklu olan Frey’in güzel ve acımasız Athia topraklarına yaptığı yolculuğunu anlatan aksiyon macera oyunudur. Grafiklerine ve oyun içi mekaniklerine göz attığımız zaman oldukça başarılı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Forspoken Sistem Gereksinimleri

Forspoken

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit veya Windows 11 64-bit
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 (3.7GHz) veya Intel Core i7-3770 (3.7GHz)
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5500 XT 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 150 GB depolama alanı

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit veya Windows 11 64-bit
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 (3.7 GHz) veya Intel Core i7-8700K (3.7GHz)
  • Bellek: 24 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 XT 12GB veya NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 150 GB depolama alanı

Bir diğer hatırlatma ise Forspoken, 24 Ocak’ta 699 TL karşılığında PS5 ve PC çıkış yaparak oyuncular ile buluşacak.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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