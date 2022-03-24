Black Shark 5 Serisi, 30 Mart’ta Satışa Çıkacak!

Black Shark 5 serisi akıllı telefonlar birkaç haftadır gündeme geliyor. Bugün şirket, Black Shark 5 serisini duyurmak için 30 Mart’ta bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğruladı.

Black Shark serisi muhtemelen Black Shark RS ve Black Shark 5 Pro adlı iki model içerecek. Şubat ayında, TENAA sertifikası veri tabanında iki Black Shark modeli ortaya çıkmıştı.

KTUS-A0 modeli 6.67 inç AMOLED FHD+ ekran; ekran içi parmak izi tarayıcı, 16 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar depolama; 3 GHz sekiz çekirdekli işlemci ve 4.650 mAh pile sahipti.

Ayrıca 13 megapiksel ön kamera ve 108 megapiksel üçlü kamera ünitesi vaat ediyordu. Cihazın 3C sertifikası, 120W hızlı şarj desteği taşıyabileceğini gösteriyor.

PAR-A0 modeli ise, 3.2GHz sekiz çekirdekli işlemci; 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama ve 64 megapiksel üçlü kameraya sahip. Önceki söylentiler, KTUS-A0 ve PAR-A0 modellerinin sırasıyla Black Shark 5 Pro ve Black Shark 5 olarak piyasaya çıkacağını öne sürüyor.