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Black Shark 5 Serisi, 30 Mart’ta Satışa Çıkacak!

Black Shark RS ve Black Shark 5 Pro adlı iki modelden oluşan yeni Black Shark 5 oyun akıllı telefon serisi, 30 Mart'ta görücüye çıkacak...

Ayşen Sıla

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Black Shark 5 serisi akıllı telefonlar birkaç haftadır gündeme geliyor. Bugün şirket, Black Shark 5 serisini duyurmak için 30 Mart’ta bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğruladı. 

Black Shark serisi muhtemelen Black Shark RS ve Black Shark 5 Pro adlı iki model içerecek. Şubat ayında, TENAA sertifikası veri tabanında iki Black Shark modeli ortaya çıkmıştı. 

KTUS-A0 modeli 6.67 inç AMOLED FHD+ ekran; ekran içi parmak izi tarayıcı, 16 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar depolama; 3 GHz sekiz çekirdekli işlemci ve 4.650 mAh pile sahipti.

Black-Shark-5

Ayrıca 13 megapiksel ön kamera ve 108 megapiksel üçlü kamera ünitesi vaat ediyordu. Cihazın 3C sertifikası, 120W hızlı şarj desteği taşıyabileceğini gösteriyor.

PAR-A0 modeli ise, 3.2GHz sekiz çekirdekli işlemci; 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama ve 64 megapiksel üçlü kameraya sahip. Önceki söylentiler, KTUS-A0 ve PAR-A0 modellerinin sırasıyla Black Shark 5 Pro ve Black Shark 5 olarak piyasaya çıkacağını öne sürüyor.

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KaynakPlayfuldroid

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