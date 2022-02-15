Black Shark 5 Serisinin Bütün Özellikleri Ortaya Çıktı!

Black Shark 5 serisi oyun akıllı telefonları yakında satışa çıkacak. Çünkü telefonlar TENAA telekom otoritesinin veri tabanında ortaya çıktı. Listeler, her iki cihazın tüm özelliklerini gözler önüne serdi. Gelin Black Shark 5 ikilisinin teknik özelliklerine birlikte bakalım.

Bkz: Black Shark 3 Pro 5G, AnTuTu’da En İyi Puanı Aldı!

Black Shark 5

Black Shark 5, 163.83 x 76.25 x 10.37 mm ölçülerinde ve 223 gram ağırlığında. Cihaz Beyaz, Şafak Beyazı, Karanlık Evren Siyahı ve Keşif Grisi gibi birden fazla renk seçeneği vaat ediyor. Black Shark 5, ekran içi parmak izi tarayıcılı 6.67 inç AMOLED FHD+ ekrana sahip. Snapdragon 8 serisi işlemci vaat ediyor. Ayrıca 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama ile geliyor.

Black Shark 5, 120W hızlı şarjı desteklediği bildirilen 4.650mAh (nominal değer) pilden güç alıyor. Ayrıca arkada 64 megapiksel üçlü kamera ünitesi ve 13 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Black Shark 5 Pro

Black Shark 5 Pro ise, 163,86 x 76,53 x 9,8 mm ölçülerinde ve 226 gram ağırlığında. Beyaz, Tiangong Beyazı, Göktaşı Siyahı ve Ay Kaya Grisi gibi dört renkte geliyor. Ekran içi parmak izi sensörlü 6.67 inç FHD+ AMOLED ekran vaat edecek. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 8 GB, 12 GB veya 16 GB RAM desteği ile gelecek. Akıllı telefonun 256 GB / 512 GB depolama seçeneği sunmasını bekliyoruz.

Black Shark 5 Pro, 4.650mAh (nominal değer) pile sahip olacak. Ayrıca 120W hızlı şarjı desteklemesini bekliyoruz. 108 megapiksel üçlü arka kameralara ve 13 megapiksel ön kameraya sahip olacak.