Blue Beetle Filminden İlk Fragman Yayınlandı!

En sevilen çizgi roman evrenlerinden olan DC, ilk latin süper kahramanı olan Blue Beetle filmi için ilk fragmanı yayınladı.

Angel Manuel Soto’nun ilk süper kahraman filmi olan Blue Beetle, DC evrenine farklı bir bakış açısı kazandıracak. Ayrıca ilk latin kökenli bir süper kahraman olmasıyla da, ayrı bir beklenti taşıdığını hatırlatmakta fayda var.

DC Comics tarafından yaratılan Blue Beetle, böcekle etkileşim sonucu Jaime Reyes’ın ultra güçlü bir zırh edinmesi ve uzay seyahatine dayanıklılık kazanması gibi özelliklere sahip bir süper kahramanı konu ediniyor.

Blue Beetle’in oyuncu kadrosunda, Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, George Lopez, Susan Sarandon, Raoul Max Trujillo, Damián Alcázar ve Elpidia Carrillo gibi isimler yer alıyor.

Blue Beetle, 18 Ağustos 2023 tarihi ile beraber beyazperde de yerini alacak. DC evrenini seven izleyiciler, salonları dolduracağa benziyor.

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