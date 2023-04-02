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Marvel Dizisi Secret Invasion’dan Yeni Görüntüler!

İlk kez Captain Marvel filmi ile karşılaştığımız Skrull uzaylı ırkı diğer filmlerde pek önemli bir rol almasa da, Marvel’ın bir sonraki dizisi olan Secret Invasion Dizisinin senaryosunun merkezinde olacak.

Mustafa

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Secret Invasion

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Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Marvel evreni her geçen gün büyümekte. Bu seferde Avengers filmlerinden tanıdığımız Nick Fury’i bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere Nick Fury’nin hikayesine odaklanacak olan Secret Invasion dizisinden bahsedeceğiz.

İlk kez Captain Marvel filmi ile karşılaştığımız Skrull uzaylı ırkı diğer filmlerde pek önemli bir rol almasa da, Marvel’ın bir sonraki dizisi olan Secret Invasion Dizisinin senaryosunun merkezinde olacak. Samuel L. Jackson’ın başrolünün bulunduğu Secret Invasion’dan yayınlanan yeni görsele bir göz atalım.

Secret Invasion

İlk olarak dizinin sizlere kısaca ve bilinen konusunu açıklayalım; Secret Invasion dizisinde, Captain Marvel filminde gördüğümüz Skrull ırkının dünyayı gizlice ele geçirerek insanlığı yok etmesini konu olacak. Samuel L. Jackson tarafından oynanan eski SHIELD ajanı Nick Fury ise bu durumu el atarak insanlığı kurtarmaya çalışacaktır. Fakat bir sorun vardır kim insan kim Skrull bilmiyor.

Secret Invasion

Seyircilerin en çok merak ettiği diğer konu ise dizinin ne zaman yayınlanacağı. Yapımcı şirket henüz tam bir açıklama yapmasa da Secret Invasion, yıl bitmeden Disney Plus platformunda yayınlanacak.

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Mustafa
Mustafa
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