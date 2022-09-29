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BluTV Aboneliği Sadece 1 TL!

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformlarından BluTV, Hepsiburada Premium ile beraber sadece 1 TL oldu.

İbrahim Özbek

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blutv 1 tl oldu

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Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformlarından BluTV, Hepsiburada Premium ile beraber sadece 1 TL oldu.

Pandemi sonrasında hem ülkemizde hem de dünyada dizi ve film izleme platformlarının popülerliği arttı. Özellikle ülkemizde birçok platform yayın yapıyor. Bunlardan en çok dikkat çeken Netflix ve Disney Plus olsa bile BluTV’nin de oldukça fazla izleyici kitlesi var. Geçtiğimiz günlerde abonelik ücretlerine zam getiren Blu TV, kullanıcı tarafından tepki ile karşılaştı. Çok geçmeden BluTV büyük bir kampanya başlatarak, Hepsiburada Premium içerisinde yer almaya başladı.

Bu kampanyadan direkt olarak faydalanamıyorsunuz, bu kampanyaya Hepsiburada Premium ile beraber sahip oluyorsunuz. Amazon’a rakip olmayı planlayan Hepsiburada, Premium özelliğinin kısa süreliğine 1 TL olduğunu açıkladı. Böylece 1 TL’ye hem BluTV hem de Hepsiburada Premium üyeliğine sahip oluyorsunuz.

blutv 1 tl oldu

Hepsiburada Premium kısa süreliğine (29 Eylül 23.59’a kadar) abonelik ücretinin 1 TL olduğunu açıkladı. Bu kampanya sadece ilk ay geçerli olacak. Bu kampanya ile beraber hem BluTV kullanıcılar hem de Hepsiburada Premium kullanıcıları artış yaşayacağa benziyor.

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