Kasım ayının ilk gününde The Behemoth tarafından geliştirilen ve yayınlanan platform nişancı oyunu Alien Hominid Invasion; Xbox konsolları, Nintendo Switch ve PC oyuncuları ile buluştu. 2 Kasım Perşembe günü de 7 yeni oyun piyasaya sürüldü. 3 Kasım Cuma günü de Play On Worlds tarafından geliştirilen Ebenezer and the Invisible World konsol ve PC gamerların karşısına çıktı. Bu ay çıkacak oyunlar Kasım 2023 listemize Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Bu Ay Çıkacak Yeni Oyunlar – Kasım 2023

Kasım ayının ilk 3 gününde oyuncularla buluşan önemli yapımlar şu şekilde oldu:

Alien Hominid Invasion — 1 Kasım itibariyle çıkış yapan, The Behemoth tarafından geliştirilen ve yayınlanan platform nişancı oyunu; Xbox konsolları, Nintendo Switch ve PC için geldi.

Song of Nunu — Tequila Works tarafından geliştirilen ve ünlü oyun şirketi Riot Games tarafından 1 Kasım itibariyle piyasaya sürülen oyun PC oyuncuları ile buluştu. Oyun, hali hazırda Steam ve Epic Games başta olmak üzere platformlar üzerinden PC oyuncuları için satışa sunulmuş durumda.

The Talos Principle 2 — Croteam tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için piyasaya sürülen yapım, The Talos Principle’nin devam oyunu niteliğinde.

Thirsty Suitors — 2 Kasım itibariyle Annapurna Interactive tarafından piyasaya sürülen macera / aksiyon rol yapma oyununun geliştiricisi ise Outerloop Games. Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için çıkış yapan oyun, beklenen yapımlardandır.

RoboCop: Rogue City — 2 Kasım’da çıkan ve büyük bir beklentiyle uzun zamandır çıkışı takip edilen RoboCop: Rogue City inceleme puanları ve yorumlarını daha önce Cepkolik okurları ile paylaşmıştık bilindiği üzere. Teyon tarafından geliştirilen ve Nacon tarafından yayınlanan olan macera / birinci şahıs nişancı oyunu Robocop Rogue City; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yaptı.

EA Sports WRC — Kısaca WRC olarak da adlandırılan EA Sports WRC, Codemasters tarafından geliştirildi ve adından da anlaşılacağı üzere Electronic Arts tarafından 2 Kasım itibariyle yayınlandı. PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapan oyun kısa sürede büyük rağbet gördü.

For The King 2 — IronOak Games tarafından geliştirilen ve Curve Games tarafından PC oyuncuları için yayımlanan For The King serisinin devam oyunu hali hazırda Steam, Epic Games ve diğer PC oyun platformları üzerinden satışta. 2 Kasım itibariyle çıkış yapan strateji, rol yapma oyununun, serinin ilk yapımını geçmesi ön görülüyor.

The Iron Oath — Curious Panda Games tarafından geliştirilen ve Humble Games tarafından; Linux, Microsoft Windows (PC) ve Klasik Mac OS için 2 Kasım itibariyle yayımlanan sıra tabanlı taktik macera rol yapma oyunu Epic Games ve Steam başta olmak üzere platformlar üzerinden satışa sunulmuş durumda.

Ebenezer and the Invisible World — Play On Worlds tarafından geliştirilen ve 3 Kasım itibariyle; Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için yayınlanan oyun, bu ayın beklenen yapımlarındandı. Macera dövüş oyunu Ebenezer and the Invisible World, platform oyunu severler için de önemli bir seçenek konumunda.

6 Kasım ve sonrasında piyasaya çıkacak oyunlara da göz atmak gerekirse:

The Invincible — Starward Industries tarafından geliştirilen ve 11 Bit Studios tarafından geliştirilen The Invincible 6 Kasım Pazartesi günü itibariyle PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak.

Football Manager 2024 — Hakkında aslında pek de bir şey söylemeye gerek olmayan Football Manager 2024 de 6 Kasım itibariyle piyasaya çıkacak yapımlardan. Serinin tutkunlarının heyecanla bekledikleri oyun, Sports Interactive tarafından geliştirildi ve SEGA tarafından; PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, MacOS, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows (PC) ile Klasik Mac OS için yayınlanacak.

Salt and Sacrifice — Devoured Studios ve Ska Studios ortaklığında geliştirilen çok oyunculu macera / dövüş /aksiyon rol yapma oyunu Salt and Sacrifice 7 Kasım itibariyle Steam’e gelecek. Oyunun bulunduğu diğer platformlar ise; PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4 ve MacOS.

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name — Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen ve Sega tarafından 8 Kasım Çarşamba günü itibariyle yayımlanacak olan oyun, bu ayın en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor. PlayStation 4, PlayStation 5, Windows (PC), Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak dövüş aksiyon macera oyununun geniş bir oyuncu kitlesine ulaşması bekleniyor.

Dungeons 4 — Realmforge Studios tarafından geliştirilen ve Kalypso Media tarafından yayınlanacak olan; simülasyon strateji macera oyunu, Dungeons serisinin 4. yapımı olarak oyuncuların karşısına çıkacak. PlayStation 5, Nintendo Switch, Microsoft Windows (PC) Xbox X ve S Serisi için gelecek oyun, 9 Kasım Perşembe günü itibariyle oyuncularla buluşacak.

Call of Duty: Modern Warfare 3 — Sledgehammer Games tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanacak olan CoD Modern Warfare 3; Call of Duty serisinin 20. ve yeniden başlatılan Modern Warfare alt serisinin de 3. oyunu olarak gamerlar ile 10 Kasım’da buluşacak. Oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak.

Broken Roads — Drop Bear Bytes tarafından geliştirilen ve Versus Evil ile Team17 tarafından yayınlanacak olan rol yapma macera strateji oyunu Broken Roads 14 Kasım Salı günü itibariyle piyasaya çıkacak. PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Microsoft Windows (PC), Xbox X ve S Serisi ile Klasik Mac OS için çıkış yapacak oyun hakkında beklenti bir hayli büyük.

Karma Zoo — Pastagames tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanacak olan aksiyon platform bulmaca oyunu Karma Zoo 14 Kasım Salı günü itibariyle Steam’e gelecek.

Ticket to Ride — Listemizde bir de online kutu oyununa yer vermek yararlı olacaktır. Marmalade Game Studio tarafından geliştirilen ve piyasaya 14 Kasım itibariyle sürülecek ve Steam’de yerini alacak olan Ticket to Ride; çarpıcı 3 boyutlu ülkeler arası tren-macera oyunu.

The Last Faith — Kumi Souls Games tarafından geliştirilen ve Playstack tarafından yayınlanacak olan “Metroidvania türü” dövüş oyunu; Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Microsoft Windows (PC), Xbox X ve S Serisi ile Klasik Mac OS için piyasaya 15 Kasım Çarşamba günü itibariyle çıkacak.

Flashback 2 — Microids Studio tarafından geliştirilen ve 16 Kasım Perşembe günü itibariyle; PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için piyasaya sürülecek olan platform nişancı oyunu, bu ayın beklenen yapımları arasında yer alıyor.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin — Frontier Developments tarafından geliştirilen ve 17 Kasım Cuma günü; PlayStation 5, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için yayınlanacak olan oyun bu ayın en dikkat çekici yapımlarından biri. Strateji aksiyon fantezi türündeki oyunun, bu türü sevenler için ilgi çekmesi bekleniyor.

Persona 5 Tactica — 17 Kasım itibariyle çıkış yapacak bir diğer oyun ise Persona 5 Tactica olacak. Atlus ve P Studio ortaklığında geliştirilen yapımın yayıncılığını ise SEGA üstleniyor. Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak olan taktiksel rol yapma macera oyununun Persona serisinin bir yan ürünü olduğunu belirtebiliriz.

Gangs of Sherwood — Bu ay çıkacak yeni oyunlar Kasım 2023 içeriğimizin son oyunu Gangs of Sherwood. Appeal Studios tarafından geliştirilen ve Nacon tarafından 30 Kasım itibariyle yayınlanacak olan çok oyunculu aksiyon dövüş oyunu Gangs of Sherwood, oyuncuların karşısına; PlayStation 5, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi üzerinden çıkacak.