Bu Garip Oyun Kumandasına Bayılacaksınız

Bilgisayarda oyun oynamayı seven herkes, klavye ve fare ile oyun oynamanın standart bir oyun kumandasıyla oynama konusundaki asırlık tartışmaya aşinadır. Ancak bir tasarımcı, bilgisayar oyunlarınızı oynama şeklinizi değiştirebilecek bir oyun kumandası tasarladı ve piyasayı alt üst etti.

Alt Motion olarak bilinen bu oyun kumandası; eski Razer tasarımcısı Edward Larkin’in eseri. Larkin, bu kontrol cihazının birinci şahıs nişancı oyunları oynamak için; ne kadar ideal olduğunu gözler önüne seriyor.

Alt Motion ile klavyeden farklı olarak; herhangi bir joystick ile komutları yürütmek için tek parmağınızı kullanabilirsiniz. Veya üçünü birden çok komut için aynı anda kullanabilirsiniz. Dahil edilen açık kaynaklı yazılımı kullanarak bir oyundaki her komut; Alt Motion joysticklerinin belirli bir hareketiyle eşleşebiliyor.

Bu nedenle oyun kumandasına sol yardımcı joystick, sağ yardımcı joystick ve üstte ise analog joystick yer alıyor. Yapılandırılabilen toplam 100 farklı komut var ve ürün sayfasına göre, parmaklarınızı klavye üzerinde hareket ettirme gereksinimini ortadan kaldıran şey de bu.

Alt Motion şimdilik satışa çıkmadı ve çıkış tarihi de net değil. Ön siparişler daha önce açıktı ve Mart ayında gönderilmeye başlayacak. Bu joystick 250 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Şirket, bu göz korkutucu oyun kumandasını bir günde öğrenebileceğinizi de ekliyor.