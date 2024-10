Ana Sayfa » Oyun Bu Hafta Epic Games’te 190 TL’lik Oyun Ücretsiz – 3 Ekim! Oyun Bu Hafta Epic Games’te 190 TL’lik Oyun Ücretsiz – 3 Ekim! Emine Emre 5 Görüntüleme

Küresel çapta en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta kullanıcılarına bedava oyun sunmaya devam ediyor. Piyasaya göre oyunları daha uygun fiyatlarla sunmaya çalışan Epic Games’te 190 TL’lik oyun ücretsiz oluyor. 3 – 10 Ekim tarihleri arasında bedava sunulacak yönetim simülasyonu oyunu içerikte.

Bu Hafta Epic Games’te 190 TL’lik Oyun Ücretsiz – 3 Ekim!

Steam’den sonra en çok kullanıcıya sahip olan dijital oyun dağıtım platformu Epic Games ücretsiz oyunlarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta platformda The Spirit and The Mouse ücretsiz sunulmuştu. Hala bu oyunu kütüphanenize eklemediyseniz saat 18:00’a kadar vaktiniz var; oyun ücretsiz olarak erişime açık durumda.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu ise bir yönetim simülasyonu oyunu olan Bear and Breakfast. 2022 yılında piyasaya sürülmüş olan bu oyununun Epic Games Store’daki normal fiyatı 190 TL ancak kısa süreliğine ücretsiz! Bear and Breakfast 3 Ekim saat 18:00’dan 10 Ekim saat 18:00’a kadar ücretsiz bir şekilde indirilebilecek.

Bear and Breakfast Epic Games’te Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Bear and Breakfast söz konusu zaman dilimi içerisinde Epic Games kullanıcıları tarafından kütüphanelerine eklenebilecek. Kütüphaneye eklendikten sonra da kullanıcı dilediği zaman ücretsiz bir şekilde oyunu deneyimleyebilir. Oyuna hiçbir para ödemeden sahip olabilmek için kullanıcının, Epic Games Store resmi web sitesinden Bear and Breakfast sayfasına girerek “yükle” butonunu tıklaması gerekmekte. Ücretsiz olarak indirebilmek için son tarihin 10 Ekim 2024 olduğunu hatırlatalım.

Bear and Breakfast Hakkında

Gummy Cat tarafından geliştirilen Bear and Breakfast; Armor Games Inc., Iam8bit tarafından 2022 yılında piyasaya sürülmüştür. Simülasyon oyunu olan bu yapım hali hazırda PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmektedir. Bear and Breakfast macera oyunu, simülasyon oyunu, role playing game, gündelik oyun ve strateji video oyunu kategorilerinde yer almaktadır.

Bear and Breakfast beğeni oranı oldukça yüksek bir oyunu; yüzde 93 seviyelerinde. Yani bu oyunu deneyimlemediyseniz bedava edinme fırsatını kaçırmayın. Oyunda, ayı Hank’ın bir pansiyon açılışındaki maceralarını konu ediliyor.