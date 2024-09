Ana Sayfa » Oyun Bu Hafta Epic Games’te The Spirit and the Mouse Ücretsiz – 27 Eylül! Oyun Bu Hafta Epic Games’te The Spirit and the Mouse Ücretsiz – 27 Eylül! Emine Emre 3 Görüntüleme

Epic Games Store her hafta yeni ücretsiz oyunları kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Ülkemizde en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu olan Epic Games, cazip oyun fiyatları ve haftalık bedava oyunları ile kullanıcıların kalbini kazanmaya devam ediyor. Çoğunlukla popüler oyunları bedava sunmaya çalışan platform yeni haftada değişiklik yaptı ve bu hafta Epic Games’te The Spirit and the Mouse ücretsiz oldu. Peki The Spirit and the Mouse nasıl bir oyun ve Epic Games’te ücretsiz nasıl indirilir, bakalım…

Bu Hafta Epic Games’te The Spirit and the Mouse Ücretsiz – 27 Eylül!

Epic Games Store her hafta Perşembe günleri kullanıcılarına oyun hediye ediyor. Bu kapsamda yeni haftanın ücretsiz oyunu da 26 Eylül 2024 18:00 itibarı ile erişime açıldı. Bu hafta platformda bağımsız aksiyon macera oyunu olan The Spirit and the Mouse ücretsiz olarak sunulmakta. Oyuna bedava bir şekilde sahip olmak isteyenler 3 Ekim 2024 perşembe günü saat 18:00’a kadar Epic Games Store resmi internet sitesinden indirebilirler.

Epic Games gerek avantajlı oyun fiyatları, gerek sık sık gerçekleştirdiği indirim kampanyaları ve gerekse haftalık ücretsiz hediye oyunları ile oyun severlerin en çok tercih ettiği dijital oyun dağıtım platformlarından biri. Platformda geçtiğimiz hafta TOEM ve The Last Stand: Aftermath oyunları ücretsizdi; yeni haftanın ücretsizi ise The Spirit and the Mouse oldu. Peki bu oyun Epic Games’te ücretsiz nasıl indirilir bakalım…

Epic Games’te The Spirit and the Mouse Ücretsiz Nasıl İndirilir?

The Spirit and the Mouse’a bedava sahip olmak için öncelikle Epic Games Store resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Akabinde The Spirit and the Mouse sayfasına gidilerek “yükle” butonu tıklanır ve oyun kullanıcı kütüphanesine indirilmiş olur. Bu açamadan sonra oyuncu istediği zaman oyunu bedava bir şekilde deneyimleyebilir. Oyunun 26 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında ücretsiz indirilebileceğini hatırlatalım.

The Spirit and the Mouse Hakkında

The Spirit and the Mouse, Alblune tarafından geliştirilmiş ve Armor Games Inc. tarafından yayınlanmıştır. 2022 yılında piyasaya sürülen bu yapım aksiyon macera kategorisinde yer almaktadır. PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows ve macOS platformlarında oynanabilen The Spirit and the Mouse, oyun dünyası tarafından oldukça beğenilen bir yapımdır. Bu kapsamda oyunun Steam puanı 9/10; Metacritic puanı ise 82/100 olduğunu söyleyebiliriz.