Bu Yılın En İyi Dizileri 2021

2021 yılına veda etmemize günler kala; bu yıl en çok izlenen ve herkesi ekran başına kilitleyen dizileri bir araya getiriyoruz. Bu yazımızda bu yılın yapımlarının yanında en popüler dizileri de bulacaksınız. İşte 2021 yılının en popüler dizileri.

1- Squid Game

Squid Game dizisi gerilim- drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır. Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce insan bir oyuna katılmaları için davet alır. Ayrıca kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, onlar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Günlük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayanlar; hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar; tehlikenin boyutunu daha da artırır.

Bkz: Squid Game Benzeri Dizi ve Filmler

2- The Witcher

The Witcher’ın fantastik hikayesinde, yüzyılı aşkın süredir bir arada yaşayan insanlar; cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer ve yeni bir ırklar arası savaş patlak verir. The Witcher olarak nam salan acımasız suikastçı Geralt of Rivia, vaadedilen çocuğun doğumunu beklemektedir. Bu çocuk dünyanın tüm dengesini değiştirecek güce sahiptir.

3- Shadow and Bone

Leigh Bardugo imzalı romandan uyarlanan fantastik dizi; “Lights Out”, “Arrival” ve “Bird Box” gibi yapımlardan tanıdığımız Eric Heisserer tarafından ekrana taşınıyor. Yazarın ünlü Grisha evreninde geçen “Shadow and Bone” konu olarak, ikiye bölünmüş bir evrende; vahşi yaratıklara komşu olarak yaşayan insanları takip ediyor. Bu arada iki ülkeyi birleştirebilecek sihirli bir gücün varlığını keşfeden bir asker; kendisini zorlu bir savaşın ortasında buluyor.

4- Riverdale

En gözde Netflix dizilerinden birisi olan Riverdale konusu küçük bir Amerikan kasabasında yaşanan olayları anlatmaktadır. Riverdale dizisi dram, gizem ve gençlik türünde olup, Riverdale isimli kasabada yaşanan; esrarengiz ve gizemli olaylar dizi bölümlerinin konularını oluşturmaktadır. Sıra dışı bir kasaba olan Riverdale kasabası dışarından küçük ve sevimli bir yerleşim yeri olarak görülse de; gerçeklerin hiçte görüldüğü gibi olmadığı anlaşılmaktadır. Dizide tehlikeli ve gizemli olaylar, Riverdale kasabasında yaşayanların peşini hiç bırakmamaktadır.

5- Losing Alice

Dizi, ailesinin yükselişi ve değişiminden sonra kendini çok farklı hisseden; 48 yaşındaki bir film yönetmeni olan Alice (Ayelet Zurer)’in hikayesine odaklanıyor. Trende kısa bir karşılaşmadan sonra 24 yaşındaki senarist, femme-fatale Sophie (Lihi Kornowski) ile tanışır ve ilişki, bir tür takıntı haline dönüşür. Bir noktadan sonra başarıya ulaşmak için ahlaki bütünlüğünü teslim etme noktasına gelir. Dizi, izleyicileri Alice’in zihninin bilinç ve bilinçaltı bölümlerine götürmek için flashback ve flash-forward anlatımı kullanıyor.

6- Superman & Lois

Clark Kent ve Lois Lane sadece meslektaş değil aynı zamanda evli bir çifttir. Çalışan ebeveyn olmanın tüm stres ve baskısı ile boğuşan Clark ve Lois, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışır. Çocukları için daha basit bir yaşam kurmak isteyen çift bu yüzden Smallville’e geri döner.

7- Bridgerton

Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton, ailesinin izinden gidip çok seveceği bir adamla evlenmek ister. Genç kadının seçenekleri çok olsa da ağabeyi teker teker adayları eler. Ancak Leydi Whistledown’ın hazırladığı bir skandal, Daphne’nin adının lekelenmesine neden olur. Bu sırada sosyeteye yeni katılan kızların annelerinin gözdesi olan Hastings Dükü ile Daphne arasında bir çekim oluşur.

8- WandaVision

WandaVision, idealize edilmiş bir banliyöde yaşayan süper kahramanlar Wanda ve Vision’a odaklanıyor. Yorucu bir hayatı arkalarında bırakmak isteyen süper kahramanlar Wanda ve Vision, güçlerini kullanmak zorunda olmadıkları bir hayatı arzular. Bunun için de sıradan bir yaşam sürebilecekleri bir banliyöde yaşamaya başlarlar. Artık geçmişte yaşadıkları zorlukları arkalarında bırakıp, sonunda istedikleri hayata kavuştuklarını düşünen Wanda ve Vision, çok geçmeden hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder.

9- Yellowjackets

Yellowjackets, kuzeyin derinliklerinde gerçekleşen bir uçak kazasından kurtulan bir lise kız futbol takımının hikayesini konu ediyor. Nitekim lise futbol takımında forma giyen yetenekli oyuncular, korkunç bir uçak kazasından sağ kurtulur. Ancak onlar için yaşam savaşı yeni başlar.

10- Emily in Paris

Emily, Şikago’da yaşayan genç bir kadındır. Pazarlama yöneticisi olan Emily, hiç beklemediği bir anda rüya gibi bir iş fırsatı yakalar. Kariyeri için çok önemli olan bu teklifi geri çevirmeyen Emily, yeni işi için Paris’e taşınır. Yeni bir hayata başlayan Emily, bir yandan yeni işine adapte olmaya çalışırken bir yandan da ailesini, arkadaşlarını ve ilişkisini idare etmeye çalışır

11- La Casa De Papel

La Casa de Papel | Fragman | Netflix – YouTube

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

12- The Crown

The Crown | Official Trailer | Netflix – YouTube

II. Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkımın ardından İngiltere siyasi karışıklık içindedir ve bu zorlu dönemde tahta bir kadın geçmektedir. II. Elizabeth’in tahta geçmesi ile yeni bir dönem başlayacaktır. Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki ilk yıllarının perde arkasının konu edildiği dizide, siyasi rekabetler, aşk ve 20. Yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olaylar anlatılıyor. Bu arada dizide Kraliçe II. Elizabeth rolünü Claire Foy canlandırıyor.

13- The Queen’s Gambit

The Queen’s Gambit Limited Series Trailer | Rotten Tomatoes TV – YouTube

Walter Tevis’in 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan The Queen’s Gambit, Soğuk Savaş döneminde geçen bir hikayeyi işliyor. Bu arada dünyanın en iyi satranç oyuncularından biri olan Beth Harmon’ın hayatını anlatan dizinin başrolünü; Anya Taylor-Joy üstleniyor. Ailesini kaybetmesinin ardından kurum tarafından büyütülen Beth, burada çalışan bir görevliden satranç oynamayı öğrenir. Satranç’ta olağanüstü bir yetenek sergileyen Beth, önüne çıkan tüm rakipleri yenmeyi başarır.

14- Chernobyl

Chernobyl (2019) | Official Trailer | HBO – YouTube

Chernobyl, 1986 yılında Ukrayna’da Çernobil nükleer santralindeki patlama ve sonrasında yaşananları konu ediyor. Yaşanan trajik kazanın ardından SSCB, olayın araştırılması için ülkenin önde gelen nükleer fizikçilerinden Valery Legasov’u görevlendirir. Bu arada Sovyet Başkan Yardımcısı Boris Shcherbina ile birlikte kazayı incelemeye giden Valery, olayın nasıl meydana geldiğini öğrenmek ve felaketin boyutlarını kontrol altına almak için zorlu bir mücadele verir.

15- Cobra Kai

Official Cobra Kai Trailer – The Karate Kid saga continues – YouTube

Cobra Kai’de, 1984 yılında gerçekleşen All Valley Karate Turnuvası’nda yaşananların otuz yıl sonrası anlatılıyor. İki dövüşçü de yıllar içerisinde olgunlaşmış ve farklı hayatlar sürmüştür. Bu sırada zor zamanlardan geçen Johnny Lawrence, geçmişteki günlerine geri dönebilmek için dövüş okulu Cobra Kai’yi yeniden açar ve yeni öğrencilerini eğitmeye başlar. Johnny Lawrence ve Daniel LaRusso arasındaki rekabet ise yeniden kızışacaktır. Ralph Macchio ve William Zabka’nın başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca , Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler, Mary Mouser ve Ed Asner gibi isimler yer alıyor.

16- Glow

GLOW Official Trailer (2017) Alison Brie Netflix New TV Series HD – YouTube

1980’lerde Los Angeles’ta yaşayan bir grup uyumsuz kadın, kendilerini Güreşin Özel Kadınları olarak baştan yaratır. Kendisi gibi Hollywood’da tutunamayan 12 kadınla birlikte TV’de yayınlanacak güreş programının kadrosuna giren Ruth; bir yandan çocuk sahibi olmak için işini bırakan ancak mükemmel hayatın sandığı kadar kolay olmadığını acı bir şekilde öğrenerek oyunculuk dünyasına geri dönmek zorunda kalan Debbie Eagan’la rekabet etmek zorunda. Bu 12 kadının başında ise Marc Maron’un canlandırdığı Sam Slyvia var. Düşük bütçeli ticari filmlerin tükenmiş direktörü Sam, güreş dünyasının yıldızı olmak için yarışan bu kadınlara liderlik ediyor.

17- Stranger Things

Stranger Things | Official Final Trailer | Netflix – YouTube

80’li yılları kendine fon yapan Stranger Things, dönemin korku filmlerine selam çakmayı atlamayan bir fantastik gerilim dizisi. Winona Ryder, David Harbour, Cara Buono’yu başrollerinde buluşturan dizi; kaybolan genç bir çocuğu ve onu bulmaya çalışan annesini anlatıyor

18- Aspirants

TVF’s Aspirants | Official Trailer | All Episodes Now Streaming – YouTube

Aspirants 3 arkadaşın hikayesidir – Abhilash, SK ve Guri. Hikaye, geçmişin, Delhi’deki Old Rajinder Nagar’da UPSC CSE adaylarının yapımının arkasındaki mücadeleyi ve dramayı yakaladığı geçmişte ve günümüzde geçiyor, şimdiki zaman ise sonradan bahsediyor. Dostluk, aşk ve hayatı çevreleyen azim, tutku, mücadelenin hikayesidir.

19- Loki

Marvel Studios’ Loki | Official Trailer | Disney+ – YouTube

Loki, “Avengers: Endgame” filminde büyük bir güce sahip Tesseract ile ortadan kaybolmuştu. Loki, kaçışının anahtarı olan Tesseract’ı kullanarak uzay ve zaman arası bir yolculuğa çıkar. Kendini çeşitli tehlikelerin ortasında bulan Loki TVA (Time Variance Authority) tarafından yakalanır. TVA Loki hakkında oldukça bilgilidir ve onunla bir şekilde anlaşmaya çalışır. Ancak Loki’nin aklında her zaman olduğu gibi çeşitli numaralar ve fikirler vardır.

20- Lucifer

Official Trailer | Season 1 | LUCIFER – YouTube

“Cehennem Lordu” Lucifer Morningstar; Los Angeles Polis Departmanı için suçluları yakalamaktadır. Ancak büyük bir sırrı vardır: Bu çekici adam, aslında yeryüzüne düşmüş bir melektir! Neil Gaiman tarafından yaratılan Lucifer, Sandman isimli serinin yardımcı karakterlerinden biriydi ve daha sonra kendi çizgi romanına kavuştu. Çizgi romanlarda, karakter Lux isimli bir barı işletiyor.

21- Arcane

arcane trailer – YouTube

Ütopik bir bölgede baskı gören bir yeraltı şehri olan Zaun’da geçen Arcane, efsanevi iki League of Legends şampiyonunun hikayesini ve onların birbirinden ayrılmasına neden olan gücün hikayesini konu ediyor.

22- Mare of Easttown

Mare of Easttown: Official Trailer | HBO – YouTube

Mare of Easttown, Pennsylvania’da yaşanan bir cinayeti konu ediyor. Küçük bir kasabada yaşayan dedektif, bir yandan çalkantılı yaşamındaki sorunlarla mücadele ederken, bir yandan da kasabada işlenen gizemli bir cinayeti aydınlatmaya çalışır. Kate Winslet’ın, cinayeti araştıran dedektife hayat verdiği dizinin yaratıcısı ise Brad Ingelsby.

23- Dhindora

dhindora trailer – YouTube

Hikaye, Babloo, Janki ve Bhuvan’dan oluşan orta sınıf bir aile, onların günlük yaşamları, hayalleri ve özlemleri etrafında dönüyor. Babloo bir piyango ikramiyesini kazandığında işler birkaç yönden 360 derecelik bir dönüş alır.

24- Lupin

lupin trailer – YouTube

Assane Diop’un hayatı, işlemediği bir suçla itham edilen babasının ölmesiyle altüst olur. Aradan geçen yılların ardından Assane Diop, babasının intikamını almaya karar verir ve bunu yapmak için de kahramanı Arsène Lupin’den ilham alır.

25- The Wheel of Time

the wheel of time trailer – YouTube

Zaman Çarkı, kadınlardan kurulu bir organizasyonun üyesi olan Moiraine’in maceralarını işliyor. Moiraine, beş kadın ve adamdan oluşan bir grupla, dünyayı dolaşacağı zorlu bir yolculuğa atılır. Moiraine, aralarından birinin dünyayı kurtaracağı ya da yok edeceği kehanet edilen seçilmiş kişi olduğunu düşünür. Robert Jordan’ın çok satan fantastik roman serisinden uyarlanan dizi Agents of S.H.I.E.L.D.’da imzası bulunan Rafe Judkins tarafından hayata geçiriliyor.

26- Sweet Tooth

sweet tooth trailer – YouTube

Sweet Tooth, insan ve geyik karışımı bir canlı olan genç Gus’ın maceralarını konu ediyor. Dünyayı sarsan gizemli bir olayın ardından harekete geçen Gus, kendisi gibi melez insanlardan oluşan bir aileye katılır ve birlikte büyük bir komployu keşfetmek üzere zorlu bir maceraya atılırlar.

27- Nine Perfect Strangers

Nine Perfect Strangers | Official Trailer – YouTube

Nine Perfect Strangers, gözlerden uzak bir sağlık merkezinde yolları kesişen 9 yabancının hikayesini konu ediyor. Zihinlerini ve bedenlerini arındırmak için 10 gün süren bir tedaviye katılan 9 yabancı bu süreçte kendileri beklenmedik durumlar içerisinde bulur. Nicole Kidman’ın merkezin yöneticisi Masha rolünü canlandırdığı dizinin senarsit ve showrunner koltuğu David E. Kelley ve John Henry Butterworth’e emanet.

28- Anne with an E

Anne | Official Trailer [HD] | Netflix – YouTube

Lucy Maid Montgomery’nin ‘Anne with Green Gables‘ kitabından uyarlanan dizide, anne ve babasının ölümü ile kimsesiz kalan bir kızın hikayesini konu ediyor. Anne Shirley, anne ve babasının ölümü sonrasında kimsesiz kalan bir kızdır. Hayatına bir yön vermeye çalışan küçük kız, yaşadığı tatsızlıklardan sonra evlenmemiş yaşlı bir kadın ve onun erkek kardeşi ile birlikte yaşamaya başlar. Green Gables kasabasındaki yeni hayatına alışmaya çalışan Anne, sevgi dolu kalbi ve zekası ile karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelmeye çalışır.

29- Chicago Med

Chicago Med Trailer #3 – YouTube

Chicago PD ve Chicago Fire’ın kardeş dizisi olan Chicago Med, adı üzerinde bir medikal drama dizisi. Başrollerinde Oliver Platt, S. Epatha Merkerson, Laurie Holden, Nick Gehlfuss ve Yaya Dacosta gibi isimlerin bulunduğu Chicago Med, kentin en yoğun çalışan hastanelerinden birinde geçecek hikayeleri anlatacak.

30- Virgin River

Virgin River | Official Trailer | Netflix – YouTube

Virgin River, sakin bir yaşam için uzak bir Kaliforniya kasabasına taşınan Melinda Monroe’nin hikayesini işliyor. Yeni bir sayfa açmaya karar veren Melinda, kasaba hayatının beklediği kadar basit olmadığını keşfedecektir. Robyn Carr’ın imzasını taşıyan 20 romandan oluşan seriden uyarlanan dizinin showrunner koltuğu Sue Tenney’e emanet.

31- Jane the Virgin

jane the virgin trailer – YouTube

Venezuela yapımı, başarılı bir pembe dizinin uyarlaması olan yapım; beklenmedik bir şekilde hamile kalan çalışkan, inançlı, genç bir kızı merkezine alıyor. Yalnız Jane’in bir sorunu var: o hayatı boyunca hiç seks yapmamış!

32- The Blacklist

The Blacklist Official Trailer NBC 2013 – YouTube

Raymond Reddington, dünyanın en çok arananlar listesinin en üstünde yer alan bir suçludur. Yıllardır aranan Raymond hiç beklenmeyen bir anda kendi isteği ile FBI’a teslim olur. İşlediği suçlar sebebi ile artık serbest kalması mümkün değildir. Zeki bir adam olan Raymond, FBI’a ilginç bir teklif sunar. Kendi özgürlüğü karşısında hazırlamış olduğu suçlular listesini FBI’a verecek ve listede yer alan kişileri yakalatacaktır. Listeyi vermek için de tek bir şart sunar; FBI profilcisi Elizabeth Keen ile birlikte çalışmak. Kendisinin bu işe neden seçildiğini araştıran Elizabeth, Raymond ile suçluları yakalamaya başlar.

33- Sherlock

sherlock trailer – YouTube

Modern bir Sherlock Holmes uyarlaması.. Bu kez Sherlock günümüz Londra’sında, günümüz şartlarında çözüyor davaları. Yanında yine Doktor Watson, en büyük düşmanı yine Moriarty. Adresi yine Baker Street..

Değişen tek şey, cep telefonları, mesajlar, mailler, bloglar yani teknoloji. Ama Sherlock hala kendi tarzında ilerliyor..

34- Peaky Blinders

Peaky Blinders – Season 1 | Trailer – YouTube

Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış İngiltere’yi, yasadışı faaliyet gösteren çeşitli çeteler sarmıştır. Bunlardan biri de soygunculuk ve at yarışıyla para kazanan Peaky Blinders’dır. Polislere rüşvet yedirerek paçayı kurtaran çete, bir soygunda yanlışlık yapınca, başlarına bela olacak yeni bir müfettişin şehre gelmesine vesile olurlar.

35- Outlander

OUTLANDER – Season 1 Trailer – YouTube

1945 yılında yaşayan, evli bir savaş hemşiresi olan Claire Randall; gizemli bir şekilde 1743 yılına yolculuk eder ve romantik bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalır. Claire zamanla Jamie’ye bir şeyler hissetmeye başlayacak ve iki farklı zamandan, iki farklı erkek arasında kalacaktır.

Aşk, bilim kurgu, tarih ve maceranın tek bir hikayede buluşması olarak tanımlanan Outlander; Diana Gabaldon’ın aynı isimli çoksatan kitabından uyarlandı.