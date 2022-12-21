Bursa Bülbülü İçin İlk Fragman Yayınlandı!

Ülkemizin ünlü komedyenlerinden Ata Demirer, 2023 yılında yeni bir filme beraber geleceğini açıklamıştı. Bursa Bülbülü olarak belirlenen film için ilk fragman yayınlandı!

Ata Demirer bir zamandır üzerinde çalıştığı yeni projesi Bursa Bülbülü için artık hazırlıkları tamamladı. Artık seyirci ile buluşmayı bekleyen film için yeni bilgiler ve fragmanlar yayınlandı.

Bursa Bülbülü, 13 Ocak tarihinde sadece Disney+ ekranlarında seyircilerle buluşacak. BKM’nin yapımcılığında hayata geçen Bursa Bülbülü, Bursa’daki çay bahçesinde kaset çıkarma hayaliyle şarkıcılık yapan Cengiz’in, Taşkın’la karşılaştıktan sonra değişen hayatını anlatıyor.

Bursa Bülbülü’nün oyuncu kadrosunda birçok usta isim bizleri karşılıyor. Filmde Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu, Melek Baykal, Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker ve Irmak Ecem Aydemir gibi isimler yer alıyor.

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