Ana SayfaFilm ve DiziBursa Bülbülü İçin İlk Fragman Yayınlandı!

Bursa Bülbülü İçin İlk Fragman Yayınlandı!

Ata Demirer, 2023 yılında yeni bir filme beraber geleceğini açıklamıştı. Bursa Bülbülü olarak belirlenen film için ilk fragman yayınlandı!

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
6
bursa bülbülü

Red Magic 8 Pro serisinin tasarımı ve temel özellikleri açıklandı

Nubia Red Magic 8 Pro serisi 26 Aralık'ta piyasaya sürülecek ve nihayet bazı temel özellik...

Ülkemizin ünlü komedyenlerinden Ata Demirer, 2023 yılında yeni bir filme beraber geleceğini açıklamıştı. Bursa Bülbülü olarak belirlenen film için ilk fragman yayınlandı!

Ata Demirer bir zamandır üzerinde çalıştığı yeni projesi Bursa Bülbülü için artık hazırlıkları tamamladı. Artık seyirci ile buluşmayı bekleyen film için yeni bilgiler ve fragmanlar yayınlandı.

Bursa Bülbülü, 13 Ocak tarihinde sadece Disney+ ekranlarında seyircilerle buluşacak. BKM’nin yapımcılığında hayata geçen Bursa Bülbülü, Bursa’daki çay bahçesinde kaset çıkarma hayaliyle şarkıcılık yapan Cengiz’in, Taşkın’la karşılaştıktan sonra değişen hayatını anlatıyor.

Bursa Bülbülü’nün oyuncu kadrosunda birçok usta isim bizleri karşılıyor. Filmde Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu, Melek Baykal, Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker ve Irmak Ecem Aydemir gibi isimler yer alıyor.

Disney Plus 2023 Yılında Muhteşem Film ve Dizilerle Geliyor!

-- Reklam --

Audi Hedeflerini Elektrikli Araçlar Üzerine Şekillendirdi

Audi, 2026 yılına kadar elektrikli araç üreten tüm küresel fabrikaları için iddialı planlarla yalnızca elektrikli otomobil üreticisine geçişini hızlandırıyor....
Önceki İçerik
Elon Musk: Twitter CEO’luğundan istifa edeceğim
Sonraki İçerik
Red Magic 8 Pro serisinin tasarımı ve temel özellikleri açıklandı
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021