Disney Plus 2023 Yılında Muhteşem Film ve Dizilerle Geliyor!

Günümüzün en büyük dijital platformlarından biri olan Disney Plus son zamanlarda yaptığı çıkış ile adından oldukça fazla söz ettirdi. Bugünkü yazımızda ise Disney Plus 2023 yılında hangi film ve dizilerle bizlerle birlikte olacak bir bakalım.
Özellikle Netflix ile aralarında oldukça büyük bir rekabet olan Disney Plus son zamanlarda oldukça başarılı bir yol izlemekte. Çıkardığı ve ortak olduğu yapımlarla birlikte izleyici kitlesini oldukça genişletmiş durumda.
Bunun yanında Disney kullanıcıları da önümüzde ki yılda kendilerini neler bekliyor merak etmektedirler Disney Plus’ın planlarına göre 2023 yılında kullanıcılarını oldukça mutlu edecek haberlerle geldi.
Disney Plus 2023 Film ve Dizileri
- The Mandalorian – 1 Mart 2023
- Dug Days Carl’s Date – 2023
- Loki (2. Sezon) – 2023
- Peter Pan and Wendy – 2023
- Black Panther: Wakanda Forever – 2023
- Win or Lose – 2023
- Star Wars Ahsoka – 2023
- Secret Invasion – 2023
- American Born Chinese – 2023
- Crater – 2023
- Star Wars: Bad Batch (2. Sezon) – 2023
Film ve dizilere bakılacak olursa oldukça kaliteli ve izleyicilerin merakla beklediği içeriklerle gelecek gibi duruyor tabi ki sırf bu liste ile yerinde kalmayacaklarına eminim.
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