Disney Plus 2023 Yılında Muhteşem Film ve Dizilerle Geliyor!

Günümüzün en büyük dijital platformlarından biri olan Disney Plus son zamanlarda yaptığı çıkış ile adından oldukça fazla söz ettirdi. Bugünkü yazımızda ise Disney Plus 2023 yılında hangi film ve dizilerle bizlerle birlikte olacak bir bakalım.

Özellikle Netflix ile aralarında oldukça büyük bir rekabet olan Disney Plus son zamanlarda oldukça başarılı bir yol izlemekte. Çıkardığı ve ortak olduğu yapımlarla birlikte izleyici kitlesini oldukça genişletmiş durumda.

Bunun yanında Disney kullanıcıları da önümüzde ki yılda kendilerini neler bekliyor merak etmektedirler Disney Plus’ın planlarına göre 2023 yılında kullanıcılarını oldukça mutlu edecek haberlerle geldi.

Disney Plus 2023 Film ve Dizileri

The Mandalorian – 1 Mart 2023

Dug Days Carl’s Date – 2023

Loki (2. Sezon) – 2023

Peter Pan and Wendy – 2023

Black Panther: Wakanda Forever – 2023

Win or Lose – 2023

Star Wars Ahsoka – 2023

Secret Invasion – 2023

American Born Chinese – 2023

Crater – 2023

Star Wars: Bad Batch (2. Sezon) – 2023

Film ve dizilere bakılacak olursa oldukça kaliteli ve izleyicilerin merakla beklediği içeriklerle gelecek gibi duruyor tabi ki sırf bu liste ile yerinde kalmayacaklarına eminim.

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