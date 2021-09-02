Büyük An Geldi – İşte Red Magic 6S Pro’nun Tasarımı

ZTE’nin alt markası Nubia, en yeni akıllı telefonu Red Magic 6S Pro’yu 6 Eylül’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket lansmandan önce telefonun tasarımını gözler önüne serdi.Çinli akıllı telefon üreticisinin Başkanı Ni Fei, cihazın tasarımını resmen açıkladı.

Red Magic 6 Pro Deuterium Transparent Edition‘a benzer şekilde, 6S Pro da şeffaf bir arka panele sahip olacak. Bu bize akıllı telefonun bazı dahili bileşenlerine bir bakış sunuyor.

Buna ısı dağıtma sistemi ve fan dahil. Arka panelde, Tencent Games markasıyla birlikte akıllı telefonun markası göze çarpıyor, marka logosu ise alt kısımda görülüyor.

Özellikle, cihazın şeffaf yarısı ayrıca Qualcomm Snapdragon 888 Plus işlemci, LPDDR5 RAM ve stereo hoparlör gibi akıllı telefonun çeşitli bileşenlerinin nerede olduğunu da söylüyor.

Son zamanlarda şirket, yeni akıllı telefonun termal yönetim sistemini de tanıtmıştı. Cihazın sıcaklığını düşürmek için kullanılan uzay sınıfı malzemeleri ve 20.000 rpm’de çalışabilen soğutma fanını vurguladı.

Özellikle bu fan, akıllı telefonun oyun estetiğini daha da tamamlaması muhtemel, yanan RGB aydınlatmaya da sahip olacak. Şimdiden heyecanlandık doğrusu!

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