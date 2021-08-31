Red Magic 6S Pro’nun Teknik Detayları Gün Yüzüne Çıkıyor

ROG Phone 5s serisinin piyasaya sürülmesinin ardından, Nubia’nın Red Magic oyun markası da yılın ikinci yarısında kendi oyun telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Telefonların Red Magic 6S ve Red Magic 6S Pro olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor ve Eylül ayındaki lansman öncesinde üretici, Pro modelin önemli bir özelliğini açıkladı.

Resmi Red Magic hesabı tarafından Weibo’da paylaşılan bir gönderi, Red Magic 6S Pro’nun 720Hz çoklu dokunma örnekleme hızına sahip olacağını ortaya çıkardı.

Bu, Red Magic 6 Pro‘nun bu yılın başlarında piyasaya sürülen 400Hz dokunmatik örnekleme hızından önemli bir artış. Red Magic, yalnızca dokunma örnekleme oranını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda dokunma yanıt hızının yalnızca 7,4 ms olarak da belirtiyor.

Üretici daha önce telefonun yerleşik bir soğutma fanı, Snapdragon 888 Plus işlemci, 165Hz yenileme hızı ekranı ve üçlü arka kameralarla birlikte gelişmiş soğutma teknolojisiyle geleceğini açıklamıştı.

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