Yoldan Çekilin! Nubia Red Magic 6S Pro Geliyor!

ZTE’nin çok sevilen alt markası Nubia, Mart ayında Red Magic 6 ve Red Magic 6 Pro‘yu duyurdu. Ardından seriye, Mayıs ayında tanıtılan ve daha uygun fiyatlı Red Magic 6R eklendi. Yakın zamanda, NX699J-S model numaralı yeni bir Nubia telefon modeli Çin’in 3C yetkilisi tarafından onaylandı.

Görünüşü, şirketin yeni bir Red Magic markalı oyun telefonu piyasaya sürmeye hazırlanabileceğini gösteriyordu. Bugün ise Çinli firma, Red Magic 6S Pro’yu 6 Eylül’de piyasaya süreceğini resmen doğruladı.

Nubia Red Magic 6S Pro’nun bazı önemli özellikleri markanın yayınladığı resmi posterle belli oldu. Telefonun etkileyici 165Hz yenileme hızı desteği taşıyacağını ve Snapdragon 888 Plus işlemci tarafından destekleneceğini ortaya koyuyor.

Görüntü üçlü kamera ünitesi ile donatılacağını da gösteriyor. Telefonun 3C sertifikası onu 120W kadar hızlı şarj için destek taşıyacağını ortaya koydu. Akıllı telefonun diğer detayları gizlenirken, diğer özelliklerinin çoğunu Red Magic 6 Pro’dan ödünç alması muhtemel. Ayrıca, şirketin yaklaşmakta olan Pro modeliyle birlikte bir Red Magic 6S duyurup duyurmayacağı da bilinmiyor.

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