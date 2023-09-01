BYD Tang EV 2023 tanıtıldı, 600 km menzilli ve 7 koltuklu

Çinli otomobil üreticisi BYD, 2023 Tang EV’nin üzerindeki perdeyi yeni kaldırdı ve pek çok merak edilen özelliklerinden dolayı dikkatleri üzerine çekiyor. Bu elektrikli SUV, rekabetçi EV pazarında ortalama bir araba değil. Sektördeki en iyilerden bazılarına rakip olan bir menzile sahip yedi koltuklu bir araç ve çok daha önemlisi agresif bir fiyat etiketine sahip.

2023 Tang EV‘nin üç modeli bulunuyor: 600 km menzilli model 32.000 Euro, 730 km menzilli model 35.100 Euro ve 635 km dört çeker versiyon 38.300 Euro. Şarj için durmak zorunda kalmadan A noktasından B noktasına ve hatta belki de C noktasına gidip gelebilirsiniz. Ve eğer maliyet konusunda endişeleniyorsanız, endişelenmeyin. Bu yeni modeller aslında 2022’deki muadillerinden daha ucuz. Yani, daha az paraya daha fazla menzile sahip bir araba alıyorsunuz. Bir insan daha ne isteyebilir ki?

Yepyeni özellikler ve tasarım ile gelen Tang EV sadece menzil ve uygun fiyatla ilgili değil. Aynı zamanda stil ve içerikle de ilgili. Araç yeni 20 inç jantlara sahip ve Disus-C akıllı sönümleme gövde kontrol sistemi ile donatılmış olarak geliyor. Daha basit bir ifadeyle, gerçekten havalı görünen bir bulutun üzerinde gitmek gibi.

Bağlantı özellikleri ile de ön plana çıkan bu aracın tüm modelleri 5G özelliklidir, böylece herhangi bir gecikme olmadan gönlünüzce yayın yapabilir, gezinebilir ve tweet atabilirsiniz (bugünlerde tweet atmaya ne deniyor?). Ve alandan bahsetmişken, bu SUV oldukça geniş. Uzunluğu 4.900 mm, genişliği 1.950 mm ve yüksekliği 1.725 mm olan boyutlarıyla, herkesi ve her şeyi sığdırmak için insan Tetris oyunu oynamak zorunda kalmayacaksınız. Aslında yeni Tang, yeni Audi Q8 e-tron‘dan sadece 15 mm daha kısa – ve bu büyük bir SUV.

Performans açısından Tang EV hayal kırıklığına uğratmıyor. Modele bağlı olarak, 225 ile 510 arasında değişen beygir gücüne sahipsiniz. Dört tekerlekten çekişli versiyon 0-100 km/s hızlanması sadece 4,4 saniye sürüyor.

Bataryaları da unutmayalım. Bu SUV’lar BYD’nin kendi ürettiği Blade LFP bataryalarla geliyor ve bu bataryalar sadece güvenilir performans sunmakla kalmıyor, aynı zamanda hızlı şarjı da destekliyor. Sadece 30 dakika içinde %30’dan %80’e kadar şarj edebilirsiniz. Ancak bazı rakipler kadar hızlı değil.

Tang EV’ye ek olarak BYD, 2023 plug-in hibrit modelleri olan Tang DM-i ve Tang DM-p’yi de önceki versiyonlarına kıyasla %10’dan fazla fiyat indirimi ile tanıttı. BYD’nin elektrikli ve hibrit teknolojisini herkes için erişilebilir kılmaya kararlı olduğu açık. Daha doğrusu, Tesla’nın dibe doğru amansız yarışında geride kalmayı göze alamıyor. Bu arada Tesla Model 3’de yenilendi.

Dolayısıyla, Çin’deyseniz ve menzil, performans ve uygun fiyatın bir karışımını sunan elektrikli bir SUV için pazardaysanız, 2023 BYD Tang EV kısa listenizde olmalıdır. Yeni Tang’ı Avrupa’da ve diğer pazarlarda görme şansımız çok yüksek, ancak göremeyeceğimiz tek şey cazip fiyatı – bu kıyılara ulaştığında fiyatının iki katına çıkmasını beklemek adil olur. Son olarak ülkemizde de Çin’den gelen araçlara ek vergi olduğunu da unutmamak gerekir.