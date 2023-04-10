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BYD YangWang U9 Yakında Boy Gösterecek!

YangWang U9 yüksek performanslı elektrikli aracına nihayet kavuşuyoruz. BYD, aracını Şangay Otomobil Fuarı'nda sergileyecek ve satılığa çıkaracak.

Cemre Yılmaz

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byd yangwang u9 boy gosterecek

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BYD kısa süre önce premium alt markası YangWang U9 otomobilini piyasaya sürdü ve hatta U8 SUV’sini sergiledi. Yanında, Ocak ayında U9 süper otomobilinin bir görüntüsünü gördük, ancak henüz şahsen görememiştik.

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BYD şimdi U9 elektrikli aracının 18 Nisan’da Şangay Otomobil Fuarı’na katılacağını duyurdu. Araba herkesin görebileceği şekilde satışa sunulacak ve hatta şirket nihai tasarımı ortaya çıkaran bazı fotoğraflar bile paylaştı.

byd yangwang u9 boy gosterecek
byd yangwang u9 boy gosterecek

Bu arada, Ocak ayında sergilenen ilkinden pek de farklı değil. Sadece farlarda ufak bir değişiklik görebiliyoruz. Noktalı desen düz çizgilerle değiştirildi ve farların kenarları LED şeritlerle çevrelendi.

Şangay otomobil fuarında bu yüksek performanslı araç hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.

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