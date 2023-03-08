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BYD Yangweng U8 SUV Nihayet Görüntülendi

BYD Yangweng'in Ocak ayında duyurduğu yeni SUV'si U8'in görüntüleri sızdırıldı.

Cemre Yılmaz

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BYD Yangweng U8 SUV

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BYD Yangweng, Ocak ayında U8 SUV otomobilini duyurmuştu. Ancak tasarımını henüz tam olarak görememiştik. Devasa SUV, aracın yeni güvenlik sistemleri sayesinde başarılı olduğu bir lastik patlama testinde gösterildi. Şimdi birisi Yangweng U8’i gerçek hayatta kamuflajı olmadan gördü ve bize şimdiye kadarki en iyi görünümümüzü verdi.

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Şasi, kutumsu bir genel şekli, çamurlukları ve arka lambaları benimsediği için Çin’deki son tasarım trendleriyle uyumlu görünüyor. Arka lambalar füme ışık vizörleriyle birlikte geliyor. Kapı kolları ise açılır kapanır tipte.

BYD Yangweng U8 SUV
BYD Yangweng U8 SUV

LiDAR ve kamera sistemi, yan görüş kameraları ile birlikte ön camın üst kısmına yerleştirilmiş olarak görülebiliyor. Çin hala yandan görüş kameralarına izin veren bir yasa çıkarmadı, ancak bunu bu yılın Temmuz ayında yapması bekleniyor.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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