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Cafe Owner Simulator Sistem Gereksinimleri

Second Reality tarafından geliştirilen ve RockGame tarafından çıkarılan Cafe Owner Simulator, kafe sahibi olarak dükkanınızı harabeden lüks bir kafeye çevirme mücadelenizi gösteriyor.

İbrahim Özbek

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cafe owner simulator

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Teknolojinin gelişmesiyle beraber oyun dünyasında da değişiklikler gözlemdi. Özellikle 2022 yılında simulator oyunlarında ciddi bir artış yaşandı. Bugün sizlere Cafe Owner Simulator için gerekli olan sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

Second Reality tarafından geliştirilen ve RockGame tarafından çıkarılan Cafe Owner Simulator, kafe sahibi olarak dükkanınızı harabeden lüks bir kafeye çevirme mücadelenizi gösteriyor. Müşteriler ile iyi geçinerek, lüks bir kafe olma yolunda emin adımlar atabilirsiniz.

Bilindiği üzere simulator oyunlarında çok fazla sistem istenmez. Ortalama ve ortalama altı PC’lerde bile bu oyunu basit bir şekilde oynayabilirsiniz. Simulator oyunlarının en keyifli yanı ise mücadelenizin oldukça eğlenceli geçmesidir. Dilerseniz şimdi sistem gereksinimlerine bakalım.

cafe owner simulator

Cafe Owner Simulator Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i5
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama : 12 GB kullanılabilir alan

Önerilen

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i5
  • Bellek : 16 GB RAM
  • Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
  • DirectX : Sürüm 11
  • Depolama : 12 GB kullanılabilir alan

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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