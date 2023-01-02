Teknolojinin gelişmesiyle beraber oyun dünyasında da değişiklikler gözlemdi. Özellikle 2022 yılında simulator oyunlarında ciddi bir artış yaşandı. Bugün sizlere Cafe Owner Simulator için gerekli olan sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.
Second Reality tarafından geliştirilen ve RockGame tarafından çıkarılan Cafe Owner Simulator, kafe sahibi olarak dükkanınızı harabeden lüks bir kafeye çevirme mücadelenizi gösteriyor. Müşteriler ile iyi geçinerek, lüks bir kafe olma yolunda emin adımlar atabilirsiniz.
Bilindiği üzere simulator oyunlarında çok fazla sistem istenmez. Ortalama ve ortalama altı PC’lerde bile bu oyunu basit bir şekilde oynayabilirsiniz. Simulator oyunlarının en keyifli yanı ise mücadelenizin oldukça eğlenceli geçmesidir. Dilerseniz şimdi sistem gereksinimlerine bakalım.
Cafe Owner Simulator Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama : 12 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 12 GB kullanılabilir alan
Payday 3 Resmi Fragmanı Yayınlandı!