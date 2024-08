Ana Sayfa » Oyun Call of Duty: Black Ops 6 Beta PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu Oyun Call of Duty: Black Ops 6 Beta PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu Emine Emre 3 Görüntüleme

Call of Duty: Black Ops 6; Call of Duty serisinin 21. oyunu; Call of Duty: Black Ops alt serisinin ise 7. ana oyunudur. Heyecanla beklenen oyun yakın zamanda piyasaya sürülecek; bununla birlikte erken erişim beta sürümü ise 30 Ağustos’ta oyunculara sunulacak. Açık beta sürümünü deneyecek olan oyun severler için Call of Duty: Black Ops 6 beta PC sistem gereksinimleri açıklandı. İşte ayrıntılar…

Call of Duty: Black Ops 6 Beta PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops 6, Activision Blizzard tarafından 2024 yıl sonuna doğru yayınlanacak. Bunun öncesinde oyunun açık beta sürümü 30 Ağustos’ta oyun severlere sunulacak. Açık beta sürümünü oynamak isteyen oyuncular için Activision Blizzard açık beta sistem gereksinimlerini duyurdu.

Call of Duty: Black Ops 6 beta PC sistem gereksinimleri minimum ve tavsiye edilen şeklinde açıklandı. Gereksinimleri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:

Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta PC Gereksinimleri Minimum PC Gereksinimleri Önerilen PC Gereksinimleri İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son güncelleme) İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son güncelleme) veya Windows 11 64 Bit (son güncelleme) İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 ya da Intel Core i5-6600 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X ya da Intel Core i7-6700K Bellek: 12 GB Bellek: 16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 ya da NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da Intel Arc A750 Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3060 Video Belleği: 3 GB Video Belleği: 8 GB Depolama Alanı: SSD Gerekli Depolama Alanı: SSD Gerekli Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Call of Duty Black Ops 6 Çıkış Tarihi Belli mi?

Uzun zamandır heyecanla beklenen Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim 2024 tarihinde kullanıcıya sunulacak. Erken erişim beta sürümü ise yukarıda da belirttiğimiz gibi 30 Ağustos’ta erişime açılacak. Oyun yayınlandığı gün Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek. Call of Duty Black Ops 6; Xbox Series X – S, Xbox One, PlayStation 4 ve PC platformlarında yayınlanacak.