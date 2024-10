Ana Sayfa » Oyun Call of Duty: Black Ops 6 İnceleme Puanları ve Yorumları Oyun Call of Duty: Black Ops 6 İnceleme Puanları ve Yorumları Emine Emre 1 Görüntüleme

Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 6 heyecan bekleniyordu ve 25 Ekim 2024 tarihinde oyuncuyla buluştu. Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen bu yapım Activison tarafından yayınlandı. Uzun zamandır heyecanla beklenen yapım, Call of Duty: Black Ops 6 inceleme puanları ve yorumları belli oldu. İşte ayrıntılar…

Call of Duty: Black Ops 6 İnceleme Puanları ve Yorumları

Call of Duty: Black Ops 6 inceleme puanları ve oyunu deneyimlerin yorumları belli oldu. PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilen bu birinci şahıs nişancı oyunu Call of Duty serisinin 21., Black Ops 6 at serisinin ise 7. ana oyunu olarak sunuldu ve genel olarak beğenilen bir yapım oldu. İşte oyunun inceleme puanları:

Metacritic: 84/100

Kullanıcı puanı: 7.6/10

WG247: 100/100

Daily Star: 100/100

Gameliner: 90/100

Dot Esports: 90/100

Merlin’in Kazanı (Türkiye): 86/100

JeuxActu: 85/100

IGN France: 80/100

Guardian: 80/100

Vandal: 80/100

Hobby Consollas: 78/100

Power Unlimited: 76/100

Digital Trends: 70/100

Oyuncu Yorumları ve Puanları

Call of Duty: Black Ops 6’yı deneyimleyen bazı oyuncuların yorumları ve puanları ise şu şekilde:

– “Black ops serisindeki hikaye modunu seviyorum. Görevden alınmış olmama rağmen mikrotransfer işlemi buna değer mi? Cevap hayır. Yıllık yeni COD’a daha fazla para harcamayacağım, bunun yerine black ops 6’ya çok zaman harcayacağım. Belki 2 yıl sonra başka bir morina oyunu satın alırım.” DiamondsDo, 7/10

– ” Oyun bir doğma ve ölme simülatörü gibi oynanıyor, çok oyunculu bir oyunda ölmeden 3 adımdan fazla ilerleyemiyor, 0’ın üzerinde bir şey almasının tek nedeni zombilerin oynanışının iyi olmasıdır. Haritalar çok küçük ve kelimenin tam anlamıyla sizi öldüren düşmanın görüş alanında ortaya çıkacak, kesinlikle çöp oyun para israfı.” FlockofDugs, 3/10

– ” Cod köklerine geri döndü Çok Oyunculu Senaryo ve Zombiler beni XBOX 360 dönemi gibi hissettiriyor.” DinoMagro, 10/10

– ” Bu oyun mükemmel olmasa da başarısız olan Call of Duty serisini kurtarabilecek bir çalışma.” Wecc0611, 10/10

– ” BU oyun çok güzel bir oyun, zombiler iyi ve çok oyunculu oyun ilham verici.” K999km, 10/10

– ” Daha önce olduğu gibi aynı b…, çaylak dostu saçmalık. Toplu kampçı noktalarında, ssbm artık katlanılabilir değil.” Razu93, 0/10

– “Bana göre en iyi Call of Duty kampanyalarından biri ve kesinlikle eğlenceli zombi modu. Çok oyunculu bir insan değilim ama arkadaşlarımla oynarken çok eğlendim. Umarım gelecekte bunun için iyi güncellemeler yayınlarlar ve daha fazla içerik eklerler.” viJEY, 9/10