Call of Duty Modern Warfare 3 İyi Mi?

Geçtiğimiz hafta erken erişime çıkan ve pek çok oyun sektörü medyası tarafından da incelenerek hakkında inceleme yazısı yazılan Call of Duty Modern Warfare 3 genellikle olumlu yorumlar almadı. Serinin alıştırdığı kalitenin oyunda bulunmadığı belirtilirken, oyun “vasat” bulundu. Bunun nedeni, Bloomberg’in duayen gazetecisi Jason Schreier tarafından açıklandı. Oyun iyi olmadı, çünkü hızlı geliştirildi diyen Jason Schreier, konu hakkında bildiklerini de detaylandırarak oyun kamuoyuna aktardı.

Call of Duty Modern Warfare 3 Neden Beklenen Seviyede Değil?

Bu gece yarısı resmi Twitter (X) hesabından bir açıklamada bulunan Jason Schreier, Cod Modern Warfare 3 hakkında Bloomberg’te yaptığı haberi takipçileri ile paylaştı. Call of Duty Modern Warfare 3’ün yeterince iyi olmamasının başlıca sebebi olarak oyunun hızlı geliştirilmesini gösteren Jason Schreier, oyun hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Call of Duty oyunlarının çoğu yaklaşık üç yılda geliştiriliyor. Ancak Modern Warfare 3’ün yapımı bir buçuk yıldan kısa bir sürede tamamlandı ve bu da kötü eleştirileri açıklamaya yardımcı oluyor. Çalışanlar oyunu bitirmek için geceler ve hafta sonları çalıştı.

Modern Warfare 3, Call of Duty’nin yayın takvimindeki bir boşluğu doldurmak için tasarlandı. Birkaç ay boyunca pek çok geliştirici bunun bir genişleme olacağına inanıyordu ancak Activision durumun hiçbir zaman böyle olmadığı konusunda ısrar ediyor. Bu hikaye oyunun geliştirme sürecine giriyor…”

CoD Modern Warfare 3 İçin Oyuncular Ne Dedi?

Ünlü gazeteci Jason Schreier tarafından CoD Modern Warfare III hakkında verilen bilgiler ve yapılan açıklamalar, serinin tutkunlarını kızdırdı. Oyunu erken çıkaran ve ana oyunlarla aynı fiyata satan Activision’a yüklenen gamerların sosyal mecralardaki tepkilerine göz atmak gerekirse:

“Cold War, Call of Duty Modern Warfare III Campaign’den kat be kat iyi, keşke almasaydım, boşa almış oldum.”

“3 yılda geliştirdiğiniz oyunla 1,5 yılda geliştirdiğiniz oyunu neden aynı fiyata satıyorsunuz? Biz hem aynı parayı verip hem daha kötü oyun oynamak zorunda mıyız? Oyuncular keriz mi?”

“Oyuncuların, bu oyunun 1,5 yılda gelmesi gibi bir beklentisi yoktu; doğru düzgün bir oyun çıkması beklentisi vardı. Yine 3 yılda çıkarsalardı da düzgün bir oyun ortaya koysalardı.”

“Multipayer bölümleri hikaye moduna eklemişler gibi sanki. Herhangi bir yenilik yok nasıl olsa satılır diye önemsememişler. Bir önceki oyun bundan çok daha iyiydi…”

“Yarı fiyatına satsalarmış o zaman! DLC’leri normal oyun fiyatına satmaya iyice alıştı bu oyun firmaları. Her pakete ayrı para, her eklentiye ayrı ücret, her moda bir daha para… Bu kadar para odaklı olunmasının sonucu kötü oyun ve nihayetinde oyuncu kaybı olur!”

“DLC bile olmaması gereken bir yapımı el birliği ile yok etmeye çalışıyorlar resmen. Nerde ilk oyun nerde ikinci oyun… Aralarında dağlar kadar fark var. Saçma sapan weapon free görevleri, karakterlerin bağlarının olmaması ve beklenmeyen son adı altında ikinci oyunda yapamadıklarını bu oyunda yapmaları vs.”