Call of Duty Modern Warfare 3 PS5 MetaCritic Puanı 53’de Kaldı

10 Kasım Cuma günü itibariyle çıkış yapan Call of Duty Modern Warfare 3, erken erişimde büyük eleştiriler almıştı. Oyun, fiyatından kalitesine kadar pek çok yönüyle eleştirilere maruz kalmıştı. CoD MW3’ün piyasaya çıkmasının akabinde de eleştiriler hız kesmiyor. Call of Duty Modern Warfare 3 PS5 MetaCritic puanı 100 üzerinden ancak 53 oldu. Bazı oyuncular ise oyuna daha sert yorumlar yaparak bu puanın bile fazla olduğunu ifade ediyor.

Call of Duty Modern Warfare 3 PS5 MetaCritic Puanı 100 Üzerinden 53!

Sledgehammer Games, Treyarch, Infinity Ward, Beenox, Raven Software, High Moon Studios ve Demonware ortaklığında geliştirilen Call of Duty Modern Warfare 3, Activision yayıncılığında oyuncularla buluştu. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapan oyun, hemen hemen bütün platformlar için beğenilmedi. Oyunun PS5 versiyonu ise en kötüler arasında yerini aldı.

Ünlü oyun inceleme ve kritik sitesi MetaCritic de CoD MW3 PS5 versiyonu ile ancak 100 üzerinden 53 puan alabilirken, bazı oyuncular bu puanın bile fazla olduğu görüşünde. Bloomberg’in duayen gazetecisi Jason Schreier’in geçtiğimiz günlerde oyunun neden iyi olmadığı ile ilgili belirttiği görüşlerine yer veren içeriğimize Call of Duty Modern Warfare 3 iyi mi haberimizden göz atabilirsiniz.

Oyuncular Hayal Kırıklığına Uğradı!

Call of Duty Modern Warfare 3’ün beklentilerin çok altında kalması serinin tutkunlarını da bir hayli kızdırdı. Kısa zamanda piyasaya çıkan ve ana oyunlarla aynı meblağa satılan DLC’nin vasatın da altında olması oyun severlerin tepkisini çekti. CoD MW3 hakkında sosyal medyada şahsi hesaplarından serzenişlerini belirten bazı kullanıcıların görüşlerine göz atmak gerekirse:

“53 puan fazla olmuş. Hak ettiği puan sıfır maalesef… Bu kadar paraya çıkardıkları oyun bu ise bir daha oyun yapmasınlar.”

“Fazla bile bu puan. Mekanikleri çok iyi olmasa alacağı puan en fazla 30 olurdu. Mekanikler de zaten serinin tamamında kullanılan olduğu için ona özel bir çalışma gerekmiyor, yoksa onu da batırırlardı.”

“Serinin sona ermesini istiyorlar sanırım. Zira uğraşsalar bu kadar kötüsünü yapamazlardı. Bundan sonra 1 hakları kaldı diyebilirim. CoD serisinin devamını istiyorlarsa sıradaki oyun çok iyi olmalı, yoksa bu iş burada biter.”

“DLC’yi sırf daha fazla para kazanmak için 70 dolardan tam oyuna çevirirseniz olacağı bu.”

“Cod’ler de puanlar Ne kadar düşük olursa olsun ne kadar yerin dibine sokulursa sokulsun her sene en çok satan oyun olur satışlar açıklanmadıkça etkisi anlaşılmaz.”

“Battlefield’da oynuyorum ben onda da genelde hikaye kısmı çok kısa oluyor. Tabi beni multiplayer yani online kısmı ilgilendiriyor. Bu oyunun hikaye modu kısa olduğu için mi bu kadar kötü yorumlar görüyorum yoksa multiplayer kısmı da rezalet durumda mı merak ediyorum doğrusu…”

“Remember No Russian’dan nerelere geldik çok acayip…”

“Açın bakın Steam’e, PS, Xbox Mağazalarına en çok satanlarda COD kaçıncı? COD serisi yıllardır bunu yapıyor, suyunu çıkartana kadar kötü oyunlarını satıyor; bakıyorlar trendden düşüyor motor değiştirip hikayeyi biraz düzgün yazıyorlar millet geri döndükten sonra döngüye devam ediyorlar.”

“Multiplayer klasik COD olması kurtarır 65 falan almasına yeter diyordum ama kurtaramamış…”