Cehennem Melekleri 4 İçin Fragman Yayınladı!

Unutulmaz aksiyon film serilerinden olan Cehennem Melekleri, 9 yıl sonra serinin 4. filmi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cehennem Melekleri 4 için fragman yayınlandı.

Sylvester Stallone, Jason Statham ve Megan Fox gibi usta isimlerin yer aldığı Cehennem Melekleri 4 filminde bir an bile aksiyonun hızı düşmeyeceğe benziyor. Özellikle ülkemizde oldukça fazla hayran kitlesine sahip film için şimdiden planlamalar yapıldı.

Güney Amerika’da diktatör bir liderin yönetimine son vermek için görevlendirilen özel bir ekibin, her bölüm farklı maceralarına tanık olduğumuz Cehennem Melekleri serisine bir yenisi daha eklendi. Cehennem Melekleri 4 (Expend4bles) ismiyle sinemalarda yer alacak olan filmin ilk fragmanı da seyirciye sunuldu.

Cehennem Melekleri 4, ülkemizde 22 Eylül 2023 tarihinde vizyona girecek. Şimdiden aksiyon tutkunları sinemalara akın edeceğe benziyor.

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