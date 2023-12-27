Cem Karaca’nın Gözyaşları Filminden Teaser Fragman Yayınlandı!

Ünlü sanatçı Cem Karaca’nın hayatının anlatılacağı Cem Karaca’nın Gözyaşları filminden ilk fragman yayınlandı.

Müslüm ile beraber ülkemiz sinemasında başlayan biyografi tarzındaki filmlere Cem Karaca’da dahil oldu. Özellikle son yıllarda birçok ünlü sanatçının hayat hikayesini beyazperde de gördük. Bu kez de Cem Karaca’nın hayatını izleyeceğiz.

İsmail Hacıoğlu’nun başrolünde oynayacağı film için ilk fragman yayınladı. Film ilk kez 26 Ocak 2024’te sinemada seyirci ile buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buse Buçe Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Alper Saldıran ve Kubilay Tunçer gibi isimler yer alıyor.

Cem Karaca’nın başarılı ve zorluklarla geçen hayatını 26 Ocak tarihinde sinemalarda izleyeceğiz.

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