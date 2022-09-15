Chevrolet yeni elektrikli otomobili Equinox EV’yi tanıttı

Volkswagen‘in köklerini tamamen terk ettiği argümanı bir süredir ortalıkta dolaşıyordu ve elektrikli otomobillerin ortaya çıkmasıyla birlikte daha da güçlendi. Bir şirketin “halk arabası” olarak adlandırılması ve ardından orta boy bir aile arabası için 50.000 dolar talep etmesi yanıltıcıdır. (Ülkemizde daha da pahalı) Chevrolet bunu düzeltmek için burada.

Resmi basın açıklamasına göre, uygun fiyatlı bir elektrikli aile arabası olan 2024 Chevrolet Equinox EV‘ye merhaba deyin. Chevrolet yolda, EV yarışına geç kaldı, ancak şimdi rekabete hızla yetişiyor.

Chevrolet, 2016’dan beri Bolt modeli ile elektrikli otomobiller konusunda yavaş yavaş ilerliyordu. Ancak o zamanı da boşa harcamadı ve şimdi yerinde sayıyor. İlk önce Chevrolet Silverado‘ya sahiptik, bunu kısa süre sonra Blazer EV takip etti, her iki araba da geliyor gelecek yıl geliyor.

Kamyonet ve orta boy SUV’den sonra Chevrolet, şimdi çok daha geniş bir çekiciliğe sahip bir otomobil piyasaya sürüyor. EV’leri demokratikleştirebilecek uygun fiyatlı bir elektrikli SUV.

Mary Barra, Equinox EV‘nin 30.000 dolardan başlayacağına dair geçen yıl verdiği sözü tutuyor – gelecek yıl resmi olarak tanıtıldığında maliyeti bu kadar olacak. Gerçekten yaparsa, en ucuz Hyundai Ioniq 5‘ten daha ucuz olacak, en ucuz Ford Mustang Mach-E‘den 13.000 $ daha ucuz olacak. Tesla Model Y‘den 35.000 $ daha ucuz olacak ve teknik olarak onu 22.500 $‘lık bir elektrikli araba yapacak olan EV vergi kredisine hak kazanacak. (Çoğu ülke elektrikli araçlar için teşvif primi sunuyor)

Peki, nedir? Equinox EV, GM grubundan bir dizi elektrikli otomobile güç sağlayacak, artık her yerde bulunan Ultium platformuna dayanan kompakt bir SUV. 30.000 dolarlık giriş fiyatı, 400 km’lik EPA menziline sahip önden çekişli bir versiyon olan LT1 olacak. eAWD çift motorlu versiyonun yanı sıra 480 km’lik bir seçenek de olacak, ancak bunlar için fiyatlandırma paylaşılmadı.

Chevrolet Equinox EV 3LT



2LT ve 3LT kaplamalar, FWD sürümlerinde menzili 480 km’ye çıkarırken, eAWD bunu 450 km EPA’ya düşürür. İki versiyon daha, 2RS ve 3RS, aynı güç çıkışına ve aynı pil takımına sahip oldukları için tamamen aynı menzile sahiptir.

En azından şimdilik sadece iki güç aktarma organı mevcut. Her trimdeki FWD versiyonu tek bir 210hp (328Nm) motorla gelecek ve eAWD versiyonu 290hp ve 469 Nm tork iten iki motora sahip olacak. Hızlanma rakamları henüz açıklanmadı, ancak özellikle AWD modellerinden güçlü bir sürüş bekleniyor.

Farklı donanımlar farklı AC şarj yetenekleri sunacak, LT ve 2RS modelleri 11,5 kW’ta şarj olacak ve bir saatlik şarjla 55 km menzil ekleyecek. 3RS AWD versiyonu, AC kullanırken 19,2 kW’ta şarj olacak ve bu da saatte 82 km şarj ekleyecektir. Döşemeden bağımsız olarak tüm modeller 150kW DC şarj hızını destekleyecek, bu sadece 10 dakikada 112 km menzil ekleyecektir.

İçeride beş kişi için yeterli alan var, 11 inçlik gösterge grubuna 1LT ve 2LT modellerde 11 inçlik orta ekran eşlik ediyor ve diğer tüm versiyonlarda 17.7 inç ekrana kadar çıkıyor.

Equinox EV, benzinli kardeşiyle aynı adı paylaşsa da aslında onunla ilgili değil. Basın açıklamasına göre, Ultium mimarisi etrafında tasarlandı ve dingil mesafesi ICE modelinden yaklaşık 9 inç daha uzun.

Chevrolet bunu gerçekten başarabilirse ve Equinox EV gelecek yıl 30.000$ fiyat etiketiyle ilk müşterilerine ulaştığında, çok önemli bir gün olacak. Ancak gelecek yıl çok uzakta ve şimdi ile o zaman arasında çok şey olabilir.