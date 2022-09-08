Hyundai IONIQ 5N Özellikleri Sızdırıldı!

Elektrikli araç piyasası günümüzde oldukça hareketli bir dönemden geçmekte. Bu hareketliliğe Hyundai’de katılmış durumda sızıntılara göre Hyundai IONIQ 5N modelinin özellikleri sızdırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Nurburgring pistinde fotoğrafı çekilen aracın yüksek bir performansa sahip olacağı belirtildi. Otomobilin özelliklerine gelecek olursak sızıntılarda yer alan özellikler şu şekilde.

Şirket IONIQ 5N, performans konusunda beklentilerinin üstünde bir performans sergileyeceğini belirtti. Standart dört çeker özelliğe sahip olacak IONIQ 5 son çıkan modellere göre üst bir seviyede olacak.

Sızdırılan bilgilere göre yeni model, 580 ile 620 beygir arasında bir güce sahip olacak. Oldukça yüksek bir motor gücüne sahip olan otomobil oldukça hızlı bir araç olacağı sinyallerini verdi bile.

Hyundai mühendislerinin beygir gücünü yükseltmekle kalmayıp araç içi hissine de önem verdiklerini de belirttiler. Yaklaşık 2.2 ton ağırlığa sahip olacağı bilinen Hyundai IONIQ 5N, drift moduyla hız severlere ufaktan göz kırpar gibi.

Yeni modelin Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu E-GMP’yi (Electric-Global Modular Platform) kullanacağını da üstüne basarak belirttiler.

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