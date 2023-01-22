Çığlık 6 İçin Yeni Fragman Yayınlandı!

Korku filmlerinin kült eserlerinden olan Çığlık, film serisinin 6. filmi için yeni bir fragman yayınladı.

1990’lı yılların ilk filmini çıkartan ve ilk yayın hayatından bu yıla kadar her zaman insanların aklında yer eden Çığlık, bizleri isimsiz telefonlardan her zaman ürpertmiştir. İlk yayınından bu yana korku filmlerine bile yön veren Çığlık serisi, son yıllarda yatırımlarını artırdı. Serinin 5. filmi henüz yeni sayılırken, 6. film için fragmanlarda gelmeye başladı.

Hayalet maskelinin, bir önceki cinayetlerden kurtulan kurbanların peşine düştüğü hikâyede, Çığlık serisinin baş oyuncularından Courteney Cox’un yanı sıra 2022 yapımı 5. film Çığlık’tan Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown ve Mason Gooding rol alıyor. Yeni gelenler arasında Samara Weaving, Dermot Mulroney, Tony Revolori, Josh Segarra, Liana Liberato ve Jack Champion gibi isimler var.

10 Mart 2023 yılında vizyona girecek Çığlık 6, şimdiden korkuseverlerin en beklediği film haline geldi.

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