Citroen, Ami Ev’i Arazi Arabası Olarak Tasarlıyor

Yeni bir Citroen konsept otomobili sayesinde kampa gitmek veya doğa yürüyüşü yapmak artık daha sevimli. Citreon tasarladığı arabada daha geniş yumrulu lastikleri, bir LED ışık bar ve çıkarılabilir kanvas kapılar gibi bazı pratik ve üslup dokunuşlar ekler.

Buggy, şirkete göre, Citroen tasarımcılarının “cesur ve arkadaş canlısı sırt çantalı kişiliğini öne çıkarmak için şık özellikler” ekleyerek pirzolalarını sergilemelerinin bir yolu. Tam bir kamp aracı inşa ettiler dedi.

Elbette, tasarım yeteneği olduğunu varsayarsak, on yaşındaki çocuğunuzun arabası fikrine benziyor. Haki, siyah ve sarı renk şeması, ilk dikkat çeken özellik olup, dış mekan kamuflaj hissi ve yüksek görünürlük sağlar.

Diğer bir önemli özellik, kapılar veya bunların eksikliğidir. Normal olanlar, fermuarlı çıkarılabilir kanvas kapılarla değiştirildi ve çok ihtiyaç duyulan hava sirkülasyonu ve araba cazibesini getirdi. Topuzlu ve daha geniş lastikler, yerden yüksekliğin şaşırtıcı olmadığını hatırladığınız sürece, daha zorlu yollara çıkmanıza izin verecektir. Ayrıca far koruyucuları ve tavana monte edilmiş, “macera ruhu” ekleyen ve şirinlik faktörünü artıran yedek bir topuz lastiği var.

Diğer eklemeler arasında bir LED ışık çubuğu, çıkarılabilir “göçebe hoparlör“, güneşe karşı koruma sağlayan bir tavan kapağı ve sürücü koltuğunda “Pilot” ve “01” ve sürücü koltuğunda “Copilot” ve “02” sözcüklerini içeren bir grafik paketi yer alıyor. yolcu koltuğu. Citroen’e göre, koltuklarda daha kalın hafızalı köpük, ön panelde yeni saklama kutuları ve hatta “aracın iç alanlarına mükemmel uyum sağlamak üzere” tasarlanmış bir dizi bagaj sunuyor. Akıllı telefon tutucular, şişe tutucular ve daha fazlası gibi diğer özelliklerin tümü, talep üzerine yeniden üretilebilmesi için 3D baskı kullanılarak oluşturuldu.

Ami’nin 5,5 kWh piliyle 28 MPH‘lik bir maksimum hıza ulaşabileceğini ve 44 mil gidebileceğini hatırlatmak isteriz. Ayrıca 14 yaş ve üstü gençlerin Fransa‘da ve Avrupa’nın başka yerlerinde araba kullanması yasaldır. Şirketin tasarımcıları My Ami Buggy konseptiyle çok eğlenmiş olmalılar, ancak Citroen’in onu yapıp satmayacağına dair henüz bir haber yok bu da araba severlerin merak konusu oldu.

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