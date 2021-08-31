Çocukların Oyun Oynaması Kısıtlanıyor! Haftada Sadece 3 Saat İzin Var!

Oyun dünyasının teknolojik devlerinden olan Çin, yeni bir karar ile çocukların oyun dünyasına dair yaklaşımlarını kısıtlamaya başladı. En azından online oyunlarda haftada sadece 3 saatlik bir izin veren ülke, bu konuda çocukların oyunlarla ilgisini en aza indirmeyi hedefliyor. Çin tarafından düzenlenen yeni teknolojik yasalarla birlikte başka bir bölüm üzerinde ilerleme devam ediyor. Ülke yeni nesil kurallar ile çocuklara ulaşma konusunda yalnızca 3 saatlik bir çevrimiçi oyun oynama dünyası yaratıyor diyebiliriz. Çocukların hangi alanlarda ne kadar oyun oynayabileceği konusuna bakarsak çok daha farklı bir çalışma ile ilerleyeceğinin altını çizebiliyoruz.

Yönetime bakarsanız Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20 ile 21 arasında bir oyun izni durumu söz konusu oluyor. Bu yüzden de farklı yaklaşımların tamamını yakından takip edebilir ve incelemeye başlayabilirsiniz. Bu günlerde de ailelerin desteğiyle bir oyun oynama sürecine erişmiş oluyor. Bu kurallar tabi 18 yaşından küçük çocuklar için ön plana çıktı ve saat 22 itibariyle oyunlar yasaklanmış oluyor.

Çin gerçek ad ve soyadı ile piyasada!

Geçen yıl Çin , oyunlar için gerçek ad doğrulama sistemini geçtiğimiz sene piyasaya sürdü. Bu kurallar uyarınca, oyun yayıncılarının kullanıcıları adları ve ulusal kimlikleri (sosyal güvenlik numarasına benzer) aracılığıyla ve yaş izleyicisine göre doğrulaması ve oyunu kısıtlaması gerekecek ve bu konuda herkes kendine has bir yapıda ilerlemeye başlayacak.

Çin tarafından hali hazırda geniş kitlelerce oynanan oyunlara getirilen bu kısıtlama çocuklar için yüz tarama teknolojisi ile ilerleyecek. Satın alma gibi durumlarda da ebeveynlerin destekleri ile ilerlenmiş olacak. Burada amaç tamamen çocukların online oyun bağımlısı olarak kontrolsüz alışveriş yapması ve ailelerinin kredi kartlarını fütursuzca kullanmasının önüne geçmek. Bu yüzden yapılan yeni çalışmalarda ve düzenlemelerde oyunların tamamına yakın bir yapıda ön plana çıkabiliyor ve incelemelere devam edebiliyoruz.