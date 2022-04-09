Coda Filmi Oyuncuları ve Konusu Nedir?

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Oscar ödüllerinde en iyi film ödülüne layık olan Coda, herkes tarafından merakla beklenen bir filmdi. Özellikle konusu ve oyuncuları hakkında çok fazla araştırma yapılan Coda’nın ilginç bir konusu ve oyuncu ekibi var. Bugünkü yazımızda sizlere Coda filmi oyuncuları ve konusu hakkında bilgi vereceğiz.

CODA, aslına bakarsanız bir kelimenin kısaltmasıdır. CODA kelimesi açıldığı zaman “Children of deaf adults” yani işitme engelli ebeveynlerin çocukları anlamına gelmektedir. Özellikle bu yıl gösterime giren filmlere bakıldığı zaman izleyeni derinden etkileyen bir konuya sahip olan Coda, uzun süre hafızalarda yer edeceğe benziyor.

Coda filminin yönetmen ve senaryo koltuğunda Sian Heder yer alıyor. Film bizlere, bütün aile bireyleri işitme engelliyken duyma yetisini kullanabilen tek kişi olan Ruby’nin, müzik tutkusunun peşinden gitme arzusuyla ailesinin dış dünyayla olan bağı olma rolü arasında sıkışıp kalmasını konu ediniyor. Yine benzer konuları ele alan bir film olan Tanrının Çocuklar, 1986 yılında da ödül alarak tarihe geçmişti.

Coda filminin oyuncu listesi şu şekilde;

Emilia Jones

Troy Kotsur

Daniel Durant

John Fiore

Lonnie Farmer

Kevin Chapman

Amy Forsyth

İşitme engelli ailenin konuşan tek bireyi Ruby Rossi (Emilia Jones)’dir. Hikaye Ruby’nin üstüne kurulurken etrafında dolaşmayı unutmuyor. Ailenin gerçeğini, tek geçim kaynakları olan balıkçılığın ekonomik piyasadaki seyrini, komisyoncuların bütün üretim piyasasında olduğu gibi malı birinci elden çok ucuza alıp piyasaya daha pahalıya sattıklarını, bu duruma başkaldıran dilsiz ailenin; özellikle abinin dilini güçlü bir şekilde gösterip kooperatif kurmalarını anlatıyor.

Dark Dizisinin Konusu Ne? Dark Dizisinin Oyuncuları ve Yorumları