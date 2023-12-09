Crazy Taxi Yeni Versiyonuyla Geri Dönüyor! SEGA’nın 5 Yeni Oyunundan Biri Olacak

Çocukluğumuzun ve gençliğimizin en sevilen oyunlarından biri olan Crazy Taxi yeni versiyonu ile geri geliyor. Piyasaya çıktığı dönemde kısa sürede en beğenilen oyunlardan biri olmayı başaran Crazy Taxi, bilindiği üzere SEGA tarafından geliştirilmiş ve yayımlanmıştı. Türkiye saati ile dün gece yarısı yapılan The Game Awards 2023 de SEGA tarafından duyurulan 5 yeni oyundan biri olan Crazy Taxi pek çok oyuncuya anılarına götürdü. Crazy Taxi remake ve diğer oyunların yeniden yapımlarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

SEGA: Crazy Taxi Yeni Versiyonuyla Geri Dönüyor

İlk kez 1999 yılında piyasaya sürülen ve bir neslin en sevdiği oyunlar arasında yerini alan Crazy Taxi efsanesi için geri dönüş kapıları açıldı. Yılın en iyi oyunlarının belirlendiği The Game Awards 2023’te pek çok oyun şirketi de yeni projelerini ve oyunlarını duyurdu. Bu şirketlerden biri de SEGA oldu. SEGA, 5 yeni oyun çıkaracağını ve bunlardan birinin de Crazy Taxi’nin yeni versiyonu olacağını açıkladı.

The Game Awards 2023 Ödül Kazanan Oyunlar için buraya göz atabilirsiniz.

SEGA Yeni Oyunları Hangileri Olacak, Ne Zaman Çıkacak?

SEGA tarafından duyurulan 5 yeni oyun şu şekilde:

Shinobi

Crazy Taxi

Golden Axe

Jet Set Radio

Streets of Rage

SEGA tarafından duyurulan oyunların çıkış tarihleri ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oyunlar ile ilgili olarak yeni detayların 2024 yılı içerisinde gelmeye başlaması bekleniyor.

Oyuncular Yeni SEGA Oyunlarını Heyecanla Karşıladı

Gamerlar, yalnızca Crazy Taxi için değil, diğer oyunlar ile ilgili olarak da son derece heyecanlanmış durumda. Oyuncuların SEGA’nın yeni oyunları hakkındaki görüşlerine kısaca içeriğimizde yer verelim.

“Crazy Taxi belki de ilk oynadığım oyundur. Sanırım 6-7 yaşlarındaydım bu oyunu oynadığımda. Hatıralarımda çok güzel anılarla duruyor. Yeni versiyonunu da mutlaka deneyimlemek isterim.”

“Crazy Taxi ön plana çıkarılmış ama ben şahsen Golden Axe için mutlu oldum. Umarım bir an önce çıkar, direkt alacağım oyunlardan biri olur.”

“Herkes GTA 6 bekler, ben de remake Crazy Taxi oyununu bekliyorum. Zaten param da buna anca yeter sanırım. GTA 6 için 110 dolar fiyattan bahsediliyor.”

“5 yeni remake duyurmuşlar, 5’i de güzel. Crazy Taxi remake elbette ön plana çıkar ama diğerleri de yabana atılacak oyunlar değil. Eksik kalan remakeler de mevcut bana göre…”

“Hepsi güzel oyunlar ancak bu listeye bir de Sonic Adventure Remake yakışırdı. Olmaması da ilginç açıkçası… Hem Mario ile rekabet ediyoruz, onun seviyesine çıkmak istiyoruz diyorlar, hem de Sonic’i parlatmak için bu tip fırsatları değerlendirmiyorlar.”