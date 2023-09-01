CS 2 Açık Beta Haline Geliyor!

Günümüzün en popüler FPS oyunlarının başında gelen Counter Strike, serinin yeni oyunu CS 2 için sınırlı test davetlerini seçkin oyunculara göndermeye başladı ve yavaş yavaş açık beta haline geldi.

Uzun yıllardır oyun dünyasının gediklisi haline gelen Counter Strike, yeni yüzü CS 2 ile beraber oyunsevelerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle yenilikler ve oyun motorundaki değişiklikler nedeniyle büyük bir ilgi ile beklenen oyun için şirket, seçkin oyunculara özel davetiye ile test etmeleri için fırsat sundu.

2023 yılının başında duyurulması ile beraber CS:GO’nun koltuğunu alacağı iddia edilen CS 2 için artık kavuşma günü çok yakın. Bugün itibariyle yayınlanan güncelleme ile beraber artık yavaş yavaş açık betaya dönüyor.

Eğer bu davetiyeyi aldıysanız dilerseniz CS:GO içerisinden hemen ‘Katıl’ butonuna tıklayıp 15 GB’lık indirmeyi başlatabilirsiniz. Böylelikle CS 2 için bir test sürümü indirmiş olacak ve oyunun çeşitli özelliklerini, çeşitli özelliklerini değerlendirmek ve sunucu altyapılarını test etmek amacıyla oyuna göz atabilecekler.

Bu özel davetler tüm kullanıcılar için sunuldu. Bu daveti almak için bazı şartları karşılıyor olmak gerekiyor. Bu şartların başında hesabınızın Seçkin Hesap olması gerektiğidir. İkinci olarak ise CS:GO’da aktif bir rekabetçi oyun geçmişine sahip olmanız gerektiğidir.

CS 2’nin tam olarak ne zaman son haline geleceği ve rekabetçi karşılaşmaların atılacağına dair net bir açıklama bulunmuyor. CS 2 açık betanın yaklaşık 1 ay kadar sürmesi ve sonrasında tüm kullanıcıların kullanımına hazır olması tahmin ediliyor.

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