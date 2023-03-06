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CS:GO 2 İçin Bomba Gelişme Yaşandı!

Oyun dünyasının en iyi FPS oyunlarından olan CS:GO, yeni bir versiyon üzerinde çalışıyor ve neredeyse tüm oyun bitti.

İbrahim Özbek

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Oyun dünyasının en iyi FPS oyunlarından olan CS:GO, yeni bir versiyon üzerinde çalışıyor ve neredeyse tüm oyun bitti.

Valve tarafından hayatımıza dahil olan CS:GO hem oyun dünyasında hem espor dünyasında önemli bir yere sahip. Özellikle ülkemizde oldukça fazla hayran kitlesi bulunan CS:GO, içerisinde yer alan hileler yüzünden oyunseverler tarafından oldukça şikayet alıyor.

CS:GO hem oyuna yeni bir tat getirmek hem de hilelere son vermek adına CS:GO 2 için kolları sıvadı. Valve, CS:GO 2 için yaklaşık olarak 2 yıldır çalışmaları sürdüğünü ve tanıtım tarihinin yakın olduğuna dair bir dizi sızıntı paylaştı. Oyunseverlere göre, CS:GO 2’nin tanıtılması önümüzdeki aylarda gerçekleşecek.

Bir Reddit kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda, “csgos2.exe” ve “cs2.exe” olmak üzere iki adet dosya yer alıyordu. Öte yandan yeni oyun 128 tickrate sunucularına ev sahipliği yapacak. Böylelikle çevrim içi maçlar esnasında daha az gecikmeler yaşanacak. Sunucuların saniyedeki yenilenme hızına işaret eden tickrate, 2012’de çıkış yapan CS:GO‘da 64 tick seviyelerindeydi.

Şu an için CS:GO 2’nin ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir açıklama yer almıyor ancak önümüzdeki aylarda oyunseverlere tanıtılması bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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